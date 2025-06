Linkin Park befinden sich auf Europa-Tournee. Am heutigen Freitag steht das Konzert in Bern, Schweiz auf dem Plan. Kurzfristig muss die Band die Show absagen.

Linkin Park vermelden die Absage des Bern-Konzertes auf Social Media. Der Post ging am 20.06. gegen 16:30 Uhr online – nicht lange, bevor die Tore zum Stadion sich geöffnet hätten.

Laut blick.ch habe es bereits circa eine Stunde zuvor auf dem Gelände eine Durchsage gegeben, dass das Konzert abgesagt sei. Von einigen enttäuschten Fans habe es Buhrufe gegeben, es bildeten sich schnell lange Autoschlangen der abreisender Fans, die teils aus Italien und Deutschland angereist waren.

Die US-Nu Metal-Band um Mike Shinoda und Neu-Sängerin Emily Armstrong begründet die Absage des Konzertes in Bern mit einem medizinen Problem. Linkin Park hoffen, die Show im Rahmen ihrer Europatournee 2026 nachholen zu können und entschuldigen sich bei enttäuschten Fans.

Das Statement von Linkin Park zur Konzertabsage

„Mit großem Bedauern müssen wir die Show heute Abend absagen. Wir hatten ein medizinisches Problem in der Band und sind leider nicht dazu in der Lage, heute Abend aufzutreten. Wir haben die Schweiz immer geliebt und uns so darauf gefreut, hier aufzutreten. Absagen nehmen wir nicht auf die leichte Schulter und entschuldigen uns aufrichtig bei all unseren Fans, die von dieser Entscheidung betroffen sind.

Die Show heute Abend in Bern werden wir im Rahmen unserer Linkin Park-Europatournee 2026 nachholen, damit wir dies bei euch allen wiedergutmachen können. Wir hoffen, dass wir das Datum und die Details für die Show 2026 in den nächsten Tagen bekanntgeben können. Die Fans, die Tickets gekauft haben, werden von ihrem Ticket-Anbieter mit weiteren Informationen und Optionen kontaktiert.

Vielen Dank für euer Verständnis.“

In den Kommentaren drücken Fans ihre Sorge um die Gesundheit der Band-Mitglieder aus. Unter anderem heißt es dort:

„Will you PLEASE let us know what happened? We’re all worried for the band here. Hoping it’s nothing too serious and we’ll see you guys again healthy and happy and rocking soon! Take care „

Details zum medizinischen Problem im Linkin Park-Camp sind bislang nicht bekannt. METAL HAMMER informiert euch, sobald die Band etwas Offizielles bekannt gibt. Vor wenigen Tagen waren Linkin Park in aller Frische in Berlin zu sehen – wir haben Setlist, Eindrücke und Fotos vom Konzert.

Abseits des Erfolges des Comeback-Albums FROM ZERO ist das Verhältnis von Sängerin Emily Armstrong zur Scientology-Sekte noch ungeklärt.

—

