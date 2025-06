METAL HAMMER hat die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten gewählt – mit einer fast 100-köpfigen Jury. In die Liste geschafft haben es Veröffentlichungen von 1970 bis 2023. Heute stellen wir daraus vor:

Platz 29: HYBRID THEORY von Linkin Park (2000)

Nach den Erfahrungen der Neunziger und dem Erfolg von Bands wie Limp Bizkit oder Korn gilt die Fusion von Metal und Hip-Hop längst nicht mehr als Sakrileg. Dies nutzen die just bei Warner Music unter Vertrag genommenen Kalifornier Hybrid Theory (vormals Xero) und setzen – nach einer zweiten Umbenennung – mit ihrem Debüt zur Weltkarriere an.

Allein die vier Single-Auskopplungen von HYBRID THEORY sprechen Bände: ‘One Step Closer’, ‘Crawling’, ‘Papercut’ und natürlich ‘In The End’ zählen bis heute zu den stärksten Songs der Formation, die auf ihrem Erstling aber auch weitere herausragende Nummern wie ‘Forgotten’ oder ‘Pushing Me Away’ kredenzt und Experimentelles à la ‘Cure For The Itch’ auffährt.

Die Fragilität, die Chester Benningtons Stimme und Texte (über typische Probleme Heranwachsender, aber auch Gewalt, Missbrauch und Drogen) ausstrahlen, geht in Verbindung mit mal minimalistischer, mal wütender Musik unter die Haut und berührt die nachwachsende Generation. Dies schlägt sich in starken Verkäufen und weltweiten Chart-Platzierungen nieder; in den Staaten heimst das Album in nur vier Monaten Platin ein. 2002 gewinnen Linkin Park für ‘Crawling’ einen Grammy („Best Hard Rock Performance“). (Katrin Riedl)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die komplette Liste der 500 besten Metal-Alben aller Zeiten entstammt METAL HAMMER-Ausgabe 07/2024 – unserer 500. Ausgabe aus unserem 40. Jubiläumsjahr. Das Heft ist restlos vergriffen. Ihr findet die Liste weiterhin auf metal-hammer.de.

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Weitere Highlights