Linkin Park: Happy End für Disney-Band?

auch interessant

Das komplette Interview mit Linkin Park findet ihr in der METAL HAMMER-Dezemberausgabe 2024, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

‘The Emptiness Machine’ dreht sich auf den ersten Blick – wie so oft bei der Band – um eine einseitige persönliche Beziehung. Doch was, wenn das darin beschriebene ungesunde, toxische Verhältnis nicht zwischen zwei Menschen, sondern zwischen einer Person und etwas anderem besteht? Zum Beispiel einer Organisation? Zum Beispiel Scientology? Der Text passt darauf wie die Faust aufs Auge: „I let you cut me open just to watch me bleed / Gave up who I am for who you wanted me to be / Don’t know why I’m hoping for what I won’t receive / Falling for the promise of the emptiness machine.“

Empfehlung der Redaktion Linkin Park: Bei Brad Delson geht es um psychische Gesundheit Nu Metal Laut Mike Shinoda hat sich Linkin Park-Gitarrist Brad Delson vom Live-Geschäft zugunsten seiner mentalen Gesundheit zurückgezogen. Wenn Linkin Park und insbesondere Emily Armstrong folglich die Sekte als Leere-Maschine bezeichnen und beschreiben, wie sie Leute, die einfach nur irgendwo dazugehören wollen, aussaugt und nur als bloße Hülle hinterlässt, stellt der Track plötzlich nicht nur das Statement dar, das sich alle Kritiker von der Band zu der Thematik gewünscht haben, sondern geht sogar als Abrechnung der frischen Frontröhre mit der gefährlichen, religiös-spirituellen Bewegung durch.

Wendet sich das Blatt?

Hinzu kommt, dass sich Armstrong, deren Mutter Gail früher eine Scientology-Sprecherin sowie Beraterin für das ‘Freedom’-Magazin der Kirche war, als queer identifiziert. Homosexualität war für L. Ron Hubbard allerdings eine Perversion. An dieser Stelle lohnt es sich, das Dead Sara-Stück ‘Heaven’s Got A Back Door’ (2018) heranzuziehen. Darin singt Emily in vernichtender Manier über religiöse Standpunkte zu Sexualität: „I’m through feeling sorry / For the things that I can’t choose / If I made it this far being who I am / Maybe heaven’s got a back door too / Out of walls I heard the voices of the preacher / Telling me all the reasons why I’d die alone.“

Empfehlung der Redaktion Linkin Park: Termine und Tickets der Stadiontournee 2025 Nu Metal Linkin Park geben einen Tag vor Erscheinen ihres neuen Albums ihre Live-Pläne für 2025 bekannt. Alle Termine und Ticket-Infos hier! Obgleich sich Armstrong öffentlich bislang nicht explizit zu Scientology geäußert hat, legen diese beiden Textbeispiele doch den Schluss nahe, dass die 38-Jährige – gelinde gesagt – mit der Kirche abgeschlossen hat. Und damit hätten Linkin Park im Grunde tatsächlich nichts mehr klarzustellen.

Was seit der FROM ZERO-Ankündigung rund um Linkin Park alles passiert ist, lest ihr in der METAL HAMMER-Dezemberausgabe 2024, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.