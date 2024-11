Linkin Park teasern Stadiontournee an

Linkin Park werden am morgigen Donnerstag, den 14. November um 13 Uhr offenbar eine große Tournee ankündigen. Die zugehörigen Konzerte sollen sowohl in Nord- und Mittelamerika als auch in Europa stattfinden — inklusive dreier Deutschland-Shows in Düsseldorf, Frankfurt und Hannover. Darüber berichtet hat ein User im Forum der Linkin Park Association.

Demnach hat eine ganze Latte an Locations unter anderem in den Vereinigten Staaten von Amerika sowie in Europa Fotos davon gepostet, wie auf Videowänden an oder in den jeweiligen Venues ein Artwork zu sehen ist. Die Grafik erinnert vom Aussehen stark an das Cover des am Freitag, den 15. November 2024 erscheinenden neuen Albums FROM ZERO. Darauf zu lesen ist folgendes: „Countdown To From Zero“. Das soll sicher zum einen eine Anspielung auf den Albumtitel sein, und zum anderen eben die Konzerte anteasern.

Folgende Spielstätten posteten das Countdown-Artwork:

NL-Arnheim, GelreDome

Frankfurt, Deutsche Bank Park

IT-Mailand, I-Days Milano

FR-Paris, Stade de France

Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

Hannover, Heinz von Heiden-Arena

GB-London, Wembley Stadium

Des Weiteren nennen sowohl die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf, als auch die Deutsche Bank Park in Frankfurt sowie die Heinz von Heiden Arena in Hannover in ihren Posts jeweils den Zeitpunkt 14. November 13 Uhr. Für Linkin Park-Fans heißt das: Am besten richtet man sich direkt eine Erinnerung für morgen ein.

