Linkin Park spielen 2025 auf deutschen Festivals

Linkin Park am 22. September 2024 in der Hamburger Barclays Arena

auch interessant

Die wiedervereinten Linkin Park werden kommendes Jahr erneut hierzulande live zu sehen sein. Um konkreter zu sein: auf manchen Festivals. Dies gab der neue Schlagzeuger der Formation, Colin Brittain, in einem Instagram-Livestream vor dem Konzert in Seoul am 28. September 2024 zu Protokoll, während dem er Fragen von Fans beantwortete (siehe Video unten).

Live-Nachschlag

Einerseits ließ der Musiker durchblicken, dass Linkin Park große Tournee-Pläne für 2025 haben. Andererseits bestätigte Brittain konkret, dass die Band kommendes Jahr in Deutschland im Rahmen der Freiluft-Saison auf Festival-Bühnen stehen wird. „Ja, wir werden nächstes Jahr auf ein paar deutschen Festivals spielen. Aber ich kann euch nicht sagen, auf welchen, da ich es noch nicht weiß“, plaudert Colin ab der Zeitmarke 16:37 aus. Um welche Events es sich dabei handelt, führte der Drummer nicht aus. Kurz bevor die Gruppe ihre Reunion verkündete, gab es allerdings bereits Spekulationen dahingehend, ob Mike Shinoda und Co. 2025 bei Rock am Ring und Rock im Park spielen. Bei der ersten Band-Welle waren Linkin Park zwar nicht dabei, jedoch fehlt noch ein dritter Headliner für die Zwillings-Festivals.

Des Weiteren stellte Brittain in Aussicht, dass die Band nach der Veröffentlichung ihres Comeback-Albums FROM ZERO, welches am 15. November 2024 erscheint, im neuen Jahr womöglich noch mehr Musik raushauen könnte. Ab Minute 40:50 verrät Colin: „Es gibt auch ein paar neue Songs, die wir noch nicht veröffentlicht haben und die vielleicht nächstes Jahr rauskommen — oder auch nicht. An denen arbeiten wir noch, sie sind fantastisch.“ FROM ZERO umfasst elf Tracks, bislang zu hören die beiden Vorab-Singles ‘The Emptiness Machine’ und ‘Heavy Is The Crown’.

LINKIN PARK-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.