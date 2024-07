Die 500 besten Metal-Alben: Fakten, Trivia und Beobachtungen

In der aktuellen, extra-dicken, 500. Jubiläums-Ausgabe hat METAL HAMMER die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten gekürt. Die Redaktion, Weggefährten aus der Musik-Branche, aber auch prominente Metal-Fans mit sportlichem, journalistischem oder künstlerischem Hintergrund haben ihr Urteil gefällt.

Jetzt bringen wir einige Fakten über die Abstimmung ans Tageslicht! Über die ältesten und jüngsten Erscheinungen, die Bedeutung von Debütalben, oder welche Bands mit den meisten (oder gar: all ihren) Alben vertreten sind – wir zeigen euch die Hintergrundinformationen:

Punktgenau

Unser Punktesystem macht’s möglich: Für einen der unteren Plätze genügte es in Ausnahmefällen, wenn nur drei Juroren ein Album in ihren Listen gut genug platzierten. Dadurch kommen auch Subgenre-Perlen zum Glänzen!

Strichgenau

Das älteste Album

Black Sabbath BLACK SABBATH erschien am 13.2.1970.

Die neuesten Alben

Sleep Token TAKE ME BACK TO EDEN erschien am 19.5.2023, Kreator HATE ÜBER ALLES am 10.6.2022 und Ghost IMPERA am 11.3.2022.

Anzahl Band-betitelter Alben

Live-Alben

Darunter haben es folgende Veröffentlichungen geschafft: Iron Maiden LIVE AFTER DEATH, Judas Priest UNLEASHED IN THE EAST, Kiss ALIVE! und Motörhead NO SLEEP TIL HAMMERSMITH.

Vollständig

Zwei Bands ist es gelungen, ihre gesamte Diskografie in unserer Top 500 zu platzieren. Diese besondere Ehre gebührt Ghost und Tool, die je mit all ihren fünf Studioalben vertreten sind!

Bands mit den meisten Alben in der Liste

10 Alben:

Iron Maiden (davon ein Live-Album)

Judas Priest (davon ein Live-Album)

9 Alben:

Black Sabbath

8 Alben:

Motörhead (davon ein Live-Album)

6 Alben:

AC/DC

Death

In Flames

Slayer

5 Alben:

Accept

Amon Amarth

Ghost

Kiss (davon ein Live-Album)

Kreator

Manowar

Metallica

Nightwish

Tool

4 Alben:

Amorphis

Bathory

Bolt Thrower

Heaven Shall Burn

Machine Head

Megadeth

Ozzy Osbourne

Parkway Drive

Queensrÿche

Saxon

Sepultura

Slipknot

Type O Negative

3 Alben:

Alice Cooper

Behemoth

Blind Guardian

Carcass

Celtic Frost

Children Of Bodom

Cradle Of Filth

Danzig

Deep Purple

Def Leppard

Dimmu Borgir

Dio

Enombed

Guns N’ Roses

Helloween

Killswitch Engage

Mastodon

Morbid Angel

Mötley Crüe

Napalm Death

Pantera

Paradise Lost

Rammstein

Savatage

Scorpions

Soundgarden

System Of A Down

Trivium

W.A.S.P.

87 Debütalben

AC/DC HIGH VOLTAGE

Alice In Chains FACELIFT

Alter Bridge ONE DAY REMAINS

Anathema SERENADES

Annihilator ALICE IN HELL

Asphyx THE RACK

Avantasia THE METAL OPERA

Black Sabbath BLACK SABBATH

Body Count BODY COUNT

Bullet For My Valentine THE POISON

Candlemass EPICUS DOOMICUS METALLICUS

Cathedral FOREST OF EQUILIBRIUM

Celtic Frost MORBID TALES

Celtic Frost TO MEGA THERION

Clawfinger DEAF DUMB BLIND

Cradle Of Filth THE PRINCIPLE OF EVIL MADE FLESH

Cynic FOCUS

Danzig DANZIG

Death SCREAM BLOODY GORE

Deicide DEICIDE

Diamond Head LIGHTNING TO THE NATIONS

Dio HOLY DIVER

Disillusion BACK TO TIMES OF SPLENDOR

Dismember LIKE AN EVERFLOWING STREAM

Disturbed THE SICKNESS

Down NOLA

Emperor IN THE NIGHTSIDE ECLIPSE

Entombed LEFT HAND PATH

Evanescence FALLEN

Exciter HEAVY METAL MANIAC

Exodus BONDED BY BLOOD

Fight WAR OF WORDS

Flotsam & Jetsam DOOMSDAY FOR THE DECEIVER

Ghost OPUS EPONYMOUS

Gorgoroth PENTAGRAM

Guns N‘ Roses APPETITE FOR DESTRUCTION

Hammerfall GLORY TO THE BRAVE

Helloween WALLS OF JERICHO

Iron Maiden IRON MAIDEN

Kvelertak KVELERTAK

Life Of Agony RIVER RUNS RED

Linkin Park HYBRID THEORY

Machine Head BURN MY EYES

Manowar BATTLE HYMNS

Masterplan MASTERPLAN

Mayhem DE MYSTERIIS DOM SATHANAS

Mercyful Fate MELISSA

Metal Church METAL CHURCH

Metallica KILL ‚EM ALL

Moonspell WOLFHEART

Morbid Angel ALTARS OF MADNESS

Mötley Crüe TOO FAST FOR LOVE

Napalm Death SCUM

Nocturnus THE KEY

Obituary SLOWLY WE ROT

Ozzy Osbourne BLIZZARD OF OZZ

Parkway Drive KILLING WITH A SMILE

Pearl Jam TEN

Possessed SEVEN CHURCHES

Psychotic Waltz A SOCIAL GRACE

Queensryche THE WARNING

Rammstein HERZELEID

Ratt OUT OF THE CELLAR

Rob Zombie HELLBILLY DELUXE

Running Wild GATES TO PURGATORY

Saint Vitus SAINT VITUS

Skid Row SKID ROW

Slayer SHOW NO MERCY

Sonata Arctica ECLIPTICA

Suffocation EFFIGY OF THE FORGOTTEN

Suicide Silence THE CLEANSING

System Of A Down SYSTEM OF A DOWN

Tank FILTH HOUNDS OF HADES

Testament THE LEGACY

The Darkness PERMISSION TO LAND

The Dillinger Escape Plan CALCULATING INFINITY

Thorns THORNS

Tool UNDERTOW

Trouble PSALM 9

Twisted Sister UNDER THE BLADE

Type O Negative SLOW, DEEP AND HARD

Ulver BERGTATT

Van Halen VAN HALEN

Ved Buens Ende WRITTEN IN WATERS

Venom WELCOME TO HELL

W.A.S.P. W.A.S.P.

Zeal & Ardor DEVIL IS FINE

—

