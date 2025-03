Ausbildung

Deine Chance: Werde Volontär/in bei METAL HAMMER

Foto: METAL HAMMER, METAL HAMMER. All rights reserved.

auch interessant

Deine Leidenschaft ist Metal und Du willst als Journalist über Musik berichten, spannende Interviews führen, Reportagen schreiben, Konzerte und Festivals besuchen und redaktionelles Arbeiten fürs gedruckte Magazine und digitale Kanäle erlernen? Dann bietet Dir METAL HAMMER in Berlin eine tolle Chance.

Deine Ausbildung zum Redakteur im wichtigsten Musik- und Popkultur-Verlag Deutschlands

METAL HAMMER erscheint (wie u.a. Rolling Stone und Musikexpress) im Mediahouse Berlin. Du lernst das journalistische Arbeiten in einem multimedialen, dynamischen Medienumfeld, übernimmst selbst Verantwortung und wirst am Ende der zweijährigen Ausbildung auf alle Herausforderungen des neuen Medienzeitalters umfassend vorbereitet sein.

Du arbeitest crossmedial sowohl mit und für das Monatsmagazin als auch für die Online-Redaktion. Die Redaktionsarbeit überschneidet sich zu 90 Prozent mit der in einer „ganz normalen“ Redaktion: Texte erstellen, Recherchieren, Deadlines setzen, Artikel redigieren, Termine machen, Posts und Videos bearbeiten etc. Es ist also Deine Chance, professionell und zugleich mit Deiner Lieblingsmusik zu arbeiten.

Fester Teil des Volontariats ist die Theorie-Ausbildung an einer Journalistenschule. Dort wird Dir das gesamte Handwerk vermittelt – von der investigativen Recherche über alle journalistischen Disziplinen und Darstellungsformate bis hin zur Arbeit für Digitalkanäle und mit KI-Tools. Praktische Erfahrung sammelst Du in der Redaktion des METAL HAMMER sowie bei einer optionalen Hospitanz in einer weiteren Redaktion.

Danach kann man alles, was ein professioneller Journalist können muss.

Für eine Bewerbung gibt es keine formalen Zugangsvoraussetzungen – bis auf zwei: Talent und Leidenschaft.

Das erwartet Dich im Volontariat bei METAL HAMMER:

zwei Jahre Ausbildung in der Redaktion des METAL HAMMER in Berlin

Theorieausbildung an einer Journalistenschule

direkte, aktive Mitarbeit in der Redaktion eines Monatsmagazins und einer Website Verfasse Reviews, Meldungen, Interviews, Konzertberichte, Specials Erstelle Posts, Videos, Playlists und entwickle Digital-Formate Recherchetätigkeiten und allgemeine Redaktionsarbeit Kontakt zur Musik- und Medienbranche Pack mit an und unterstütze METAL HAMMER auf Festivals, bei Konzerten und Events

Möglichkeit einer Hospitanz

Start: 1. Juli 2025

Dauer: 24 Monate

Das Volontariat wird vergütet.

Anforderungen:

Sehr gute Repertoire-Kenntnisse und persönliche Leidenschaft für das Thema Musik und Metal

Sehr gute Deutschkenntnisse und Rechtschreibung, gute Englischkenntnisse

Bock auf Metal, Konzerte und Open-Air-Festivals

Führerschein

Gute Kenntnisse der gängigen MS-Office Programme (Word, Excel, Outlook)

Idealerweise Schreiberfahrung oder Erfahrung in der Medien-/Verlags- oder Musikbranche

Grundkenntnisse in Grafik- und Videoanwendungen und professionellem Umgang mit dem Internet (WordPress, Social Media) kein Muss, aber vorteilhaft

Strukturierte Arbeitsweise, gute Kommunikationsfähigkeit, Belastbarkeit und Organisationstalent

Bitte begründe in Deiner-Bewerbung auch, warum Du gerade bei uns anfangen willst. Ein einfaches „Ich find‘ Metal total geil!“ reicht da nicht! Und schreib dazu, was Du am liebsten machen würdest. Keine Scheu: Wir sind gespannt darauf, Dich kennen zu lernen!

So bewirbst du dich für die Ausbildung zum Redakteur bei METAL HAMMER

Bewerbungen bitte mit

Lebenslauf

Bild

(Praktikums-)Zeugnisse

Anschreiben/Begründung des Praktikums-Interesses

Textproben (zwei Plattenkritiken zu Alben eurer Wahl (Länge: 1.300 Zeichen ohne Leerzeichen) + ein Konzertbericht)

plus je eine Top Ten der aktuellen bzw. der Alltime-Favoriten-Alben

gerne per Mail an:

sebastian@metal-hammer.de

oder

Mediahouse Berlin GmbH

METAL HAMMER

Sebastian Kessler

Mehringdamm 33

10961 Berlin

Allgemeines zu Jobs/Praktika/Ausbildung beim METAL HAMMER:

Infos zu allen offenen Stellen, Ausbildungsmöglichkeiten oder einem Praktikum findet ihr auch unter www.metal-hammer.de/jobs/.

Weitere Highlights