METAL HAMMER hat die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten gewählt – mit einer fast 100-köpfigen Jury. In die Liste geschafft haben es Veröffentlichungen von 1970 bis 2023. Heute stellen wir daraus vor:

Platz 39: Exodus BONDED BY BLOOD (1985)

Fluch und Segen: Das mit einem kuriosen Artwork ausgestattete Debüt der Bay Area-Veteranen, die viele Fans als wahre Nummer vier der „Big Four“ im US-Thrash ansehen, gilt bis heute als ihr bekanntestes und bestes Werk. Der bei Erscheinen bereits zu Metallica abgewanderte Gründungsgitarrist Kirk Hammett steht nicht in den Credits, soll aber noch Ideen beigetragen haben; dazu taucht Sänger Paul Baloff einzig auf dieser Studio-platte auf.

Songs wie der Titel-Track, ‘And Then There Were None’, ‘A Lesson In Violence’, ‘Piranha’ oder ‘Strike Of The Beast’ hört man noch heute im Liveset der Truppe um Tom Hunting und Gary Holt. (Katrin Riedl)

BONDED BY BLOOD von Exodus erschien am 5.4.1985. Das aktuelle Exodus-Album GOLIATH ist Teil der Titelgeschichte von METAL HAMMER-Ausgabe 04/2026 über den Einfluss der San Francisco Bay Area auf die Metal-Welt.

Die komplette Liste der 500 besten Metal-Alben aller Zeiten entstammt METAL HAMMER-Ausgabe 07/2024 – unserer 500. Ausgabe aus unserem 40. Jubiläumsjahr. Das Heft ist restlos vergriffen. Ihr findet die Liste weiterhin auf metal-hammer.de.

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