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METAL HAMMER Podcast Folge 127 mit Exodus u.a.

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Foto: PR, Jim Louvau. All rights reserved.
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Mit Hypocrisy-Verlosung! Exodus im Interview. Trauer um Phil Campbell. In Flames-Update. Album der Woche von Gaerea u.a.
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Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr

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auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Das neue Exodus-Album GOLIATH erscheint. METAL HAMMER-Autor Matthias Weckmann im Gespräch mit Gitarrist Gary Holt. Warum GOLIATH grooviger als gewohnt klingt, ob sich Exodus aktuell in einer kreativen Hochphase befinden und wie die Gastbeiträge zustande kamen, lest ihr in der METAL HAMMER-Aprilausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

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So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 27.3.2026. Dann mit Samurai Pizza Cats! Den METAL HAMMER Podcast gibt es wöchentlich am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf

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, Deezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Impressum: https://www.metal-hammer.de/impressum/, Datenschutzerklärung: https://www.metal-hammer.de/datenschutz/

Schnitt: Dominik Winter

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch regelmäßig mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.


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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Themen

exodus gaerea Gary Holt Katrin Riedl Matthias Weckmann METAL HAMMER Podcast Phil Campbell Sebastian Kessler
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