Live To Win – die Verlosung

Gewinnt Tickets für das Konzert inklusive Meet & Greet mit Hypocrisy am 2.4. in Berlin!

Back In Black – das Metal-Update

Phil Campbell ist tot

James Hetfield (Metallica) geht beim Hochzeitsantrag baden

Das neue In Flames-Album kommt

Dein Festival-Sommer-Praktikum bei METAL HAMMER!

Caught In A Mosh – METAL HAMMER aus dem Pit

Heaven Shall Burn, Avatar und Angus McSix.

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor:

Gaerea LOSS

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr

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auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Das neue Exodus-Album GOLIATH erscheint. METAL HAMMER-Autor Matthias Weckmann im Gespräch mit Gitarrist Gary Holt. Warum GOLIATH grooviger als gewohnt klingt, ob sich Exodus aktuell in einer kreativen Hochphase befinden und wie die Gastbeiträge zustande kamen, lest ihr in der METAL HAMMER-Aprilausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

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So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 27.3.2026. Dann mit Samurai Pizza Cats! Den METAL HAMMER Podcast gibt es wöchentlich am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf

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Schnitt: Dominik Winter

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch regelmäßig mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.

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