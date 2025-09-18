Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Ozzy Osbourne-Dokumentationen: Termine und Trailer

Ozzy Osbourne 2007
Ozzy Osbourne 2007
Foto: Sony Music, Joseph Cultice. All rights reserved.
von
Gleich zwei Dokumentationen über den verstorbenen Ozzy Osbourne sollen demnächst ausgestrahlt werden. Zu einer davon gibt es erste Bilder.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Ozzy Osbourne verstarb am 22. Juli 2025, nur einige Tage nach seinem groß zelebrierten Bühnenabschied in Birmingham. Knapp einen Monat nach seinem Tod wollte die BBC eine Dokumentation über den „Prince Of Darkness“ ausstrahlen, entschied sich dann jedoch kurzfristig um. In der offiziellen Stellungnahme hieß es: „Wir respektieren die Wünsche der Familie, noch ein wenig länger zu warten, bevor wir diesen sehr besonderen Film zeigen. Das neue Ausstrahlungsdatum wird in Kürze bestätigt werden.“ 

Verzögerungen

Ursprünglich als Serie unter dem Titel ‘Home To Roost’ für 2022 konzipiert, entwickelte sich das Projekt schnell weiter, als sich Ozzys Gesundheitszustand verschlechterte. Eigentlich sollte der Film den Umzug von Ozzy und seiner Frau Sharon von Los Angeles nach Großbritannien zeigen. Bekanntlich verzögerten gesundheitliche Rückschläge dieses Vorhaben. So begleitete das Kamerateam der BBC die Osbournes schließlich mehr als drei Jahre.

Last Rites: (Deutsche Ausgabe)
Last Rites: (Deutsche Ausgabe) Für € 24,00 bei Amazon kaufen

Wie die BBC nun bekanntgab, soll ‘Ozzy Osbourne: Coming Home’ am 2. Oktober, um 22:00 Uhr unserer Zeit auf BBC One und iPlayer gesendet werden. Hierzulande ist es aktuell nur über eine VPN möglich, sich den Film anzuschauen. Vielleicht landet der einstündige Dokumentarfilm irgendwann bei einem Streaming-Dienst. Dies hat eine andere Dokumentation glücklicherweise geschafft: ‘No Escape From Now’ wurde Anfang dieses Jahres angekündigt. Nun gibt es einen ersten Trailer und das offizielle Ausstrahlungsdatum.

Kein Entkommen

Am 7. Oktober ist bei Paramount+ Premierentag für ‘Ozzy Osbourne: No Escape From Now’. Auch hierfür war ein Film-Team über drei Jahre vor Ort und zeigt Ozzys Kampf mit seiner Parkinson-Erkrankung und den Weg zurück auf die Bühne. Ebenfalls gibt es exklusive Einblicke hinter die Kulissen des „Back To The Beginning“-Festivals sowie Gastauftritte zahlreicher Musiker. Im Mittelpunkt stehen jedoch klar Ozzy, seine Gattin Sharon und die gemeinsamen Kinder Aimee, Jack und Kelly.

Ozzy selbst erklärte dazu: „Die letzten sechs Jahre waren eine der schlimmsten Phasen, die ich je durchgemacht habe. Es gab Zeiten, in denen ich dachte, meine letztes Stündlein habe geschlagen. Aber die Musik und die beiden Alben zu machen, hat mich gerettet. Ohne die Musik wäre ich verrückt geworden. Meine Fans haben mich viele Jahre unterstützt und ich möchte ihnen danken und mich gebührend verabschieden. Darum geht es bei der Villa Park Show.“

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Ausstrahlung Dokumentarfilm Dokumentation Ozzy Ozzy Osbourne Termine Trailer
Erinnerungen: Ozzy beißt Fledermaus den Kopf ab
Leg dich nicht mit der Fledermaus an: Ihre Rache wird fürchterlich sein!
Die Geschichte ist Ozzy seit Jahren peinlich – doch aus den Annalen der Rock-Geschichte lässt sie sich nicht tilgen: Während eines Konzerts 1982 beißt der Sänger einer Fledermaus den Kopf ab.
Dieser Artikel war zuerst am 8.4.2011 auf metal-hammer.de zu lesen. Angesichts des Todes von Ozzy Osbourne haben wir ihn neu veröffentlicht. 20.01.1982, Des Moines, Iowa. Ozzy Osbourne ist raus bei Black Sabbath und ist mit DIARY OF A MADMAN auf Tour. Gegen Ende der Shows wurde es zumeist eklig, denn der Madman warf Fleischreste ins Publikum. Das Publikum brachte im Gegenzug selber Material zum Fleisch-Bombardement mit. Nachdem außerdem eine Geschichte die Runde machte, Ozzy habe während eines Treffens mit seiner Plattenfirma einer Taube den Kopf abgebissen, brachten Fans auch kleine Tiere zu den Shows – in Des Moines eben eine…
Weiterlesen
Zur Startseite