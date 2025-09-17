Im Mai dieses Jahres gab Kevin Quirion bekannt, Deicide nach 15 Jahren zu verlassen. Zwischen 2008 und 2010 fungierte er zunächst nur als Live-Gitarrist, bis er schließlich vollwärtiges Mitglied wurde. Damals schrieb Quirion: „Hauptsächlich bin ich mit dem Touren fertig und möchte die zusätzliche Zeit mit meiner Familie verbringen.“ Er wolle zwar weiterhin Musik machen, jedoch nur noch zum Spaß und ohne Live-Auftritte.

Einer nach dem anderen

Seit ihrer Gründung 1987 (damals noch Amon) hatten Deicide schon einige Gitarristen. Erst 2022 ersetzte Taylor Nordberg Chris Cannella, der die Death Metal-Veteranen nach nur drei Jahren verlassen hatte. Nun wurde auch ein Ersatz für Kevin Quirion gefunden, wie die Band in den Sozialen Netzwerken verlautbaren ließ. Ab sofort wird Jadran „Conan“ Gonzalez von den kalifornischen Thrashern Exmortus neben Taylor Nordberg in die Saiten hauen. Die einzigen konstanten Deicide-Mitglieder sind von Beginn an Schlagzeuger Steve Asheim sowie Sänger und Bassist Glen Benton.

Die Verpflichtung kommt gerade rechtzeitig. Immerhin startet in Kürze die „The Unholy Trinity“-Tour durch Lateinamerika mit Behemoth und Nidhogg. Deicide versprechen „eine unerbittliche und kraftvolle Rückkehr auf die Live-Bühne.“ Gonzales selbst hat auch noch ein paar Worte übrig: „Ich bin begeistert und fühle mich geehrt, mit Legenden wie Glen und Steve zu jammen und mit dem Rest des Teams abzuhängen. Ich danke ihnen, dass sie mich an Bord geholt haben. Ich freue mich darauf, auf der Tour in Lateinamerika die Hölle loszulassen.“

Erst letztes Jahr veröffentlichten Deicide ihr 13. Studioalbum BANISHED BY SIN, mit dem es im Sommer 2024 direkt auf Europatournee ging. Wann das neue Band-Gefüge die hiesigen Bühnen unsicher macht, ist noch unbekannt. Vielleicht wird im Hintergrund auch schon an neuem Material gearbeitet. Glen Benton & Co. halten sich mit Informationen diesbezüglich stets etwas bedeckt. Bei Exmortus ändert sich übrigens nichts. Wie Jadran Gonzalez in einem Kommentar unter der Bekanntmachung bestätigt, fährt er künftig mehrgleisig.

