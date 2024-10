Deicide brechen US-Tour wegen Hurrikan ab

Erst Ende September traf Hurrikan Helene den Südosten der USA und forderte zahlreiche Opfer. Während die Aufräumarbeiten noch in vollem Gange sind, rast bereits Wirbelsturm Milton auf Florida zu und soll in wenigen Stunden auf Land treffen. Um bei ihren Angehörigen sein zu können, haben die Death Metal-Veteranen Deicide daher entschieden, die letzten Shows ihrer aktuellen Tour mit Krisiun, Inferi und Cloak zu canceln.

Ein Unglück kommt selten allein

Allzu verständlich, bedenkt man, dass dies die zweite Wetterkatastrophe innerhalb von zwei Wochen in dieser Region ist. Da sich der Hurrikan aus Richtung des Golf von Mexiko nähert, ist besonders die Westküste Floridas gefährdet. Dazu gehört auch Tampa Bay, wo einige Mitglieder von Deicide leben.

