Die plötzliche Trennung von Jay Weinberg im vergangenen November kam für Slipknot-Fans sehr überraschend. Nun wurde der Drummer erneut darauf angesprochen.

Es ist schon einige Monate her, und doch hat Jay Weinberg noch immer mit seinem überraschenden Rauswurf bei Slipknot zu kämpfen. Zwar hat der Schlagzeuger mittlerweile ein neues Engagement bei Suicidal Tendencies gefunden, dennoch ist er offenbar noch nicht über die Trennung hinweg, wie er im Podcast One Life One Chance With Toby Morse erzählt. Verarbeitungsprozess „Um ehrlich zu sein bin ich an einem Punkt angelangt, an dem ich noch nicht wirklich bereit bin, darüber zu sprechen. Damit soll das Gespräch nicht abgetan werden, aber ich verbringe Zeit damit, die gesamte Erfahrung zu verarbeiten. Und die Erfahrung besteht nicht aus…