Jeff Young hat ein wenig über die Eigenkompositionen geplaudert, die er zusammen mit ex-Megadeth-Kollege David Ellefson fabriziert hat.

David Ellefson hat neben Dieth bekanntlich auch eine neue Band mit seinem Kings Of Thrash-Kumpan Jeff Young gegründet. Dort schreiben die beiden ehemaligen Megadeth-Musiker eigene Musik. Über die Ausrichtung der Formation hat Young nun im Interview im ‘The Good The Band & The Ugly’-Podcast gesprochen. Extrem versatil "Da ist alles dabei", holt Jeff aus. "All unsere Einflüsse sind drin. Manches ist so heavy wie Megadeth, aber es wäre nicht authentisch, wenn wir nur Mustaines Stil hernehmen. [...] Natürlich ist das ein Einfluss, denn wir haben den ganzen Prozess durchlaufen, sind Teil dieser Geschichte und haben diese Musik gespielt. Doch wir…