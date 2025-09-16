Nach PUNCHING THE SKY (2020) haben Armored Saint zwar noch ein Live-Album veröffentlicht, neues Material blieben die Kalifornier ihren Fans seither jedoch schuldig. Im Gespräch mit Sea Of Tranquility gibt Frontmann John Bush nun positive Aussichten bezüglich der neuen Scheibe. Schließlich erzählte er selbst bereits 2023, dass die Arbeit an neuen Songs begonnen habe. Ende 2024 gab er gegenüber RadioRadioX zu Protokoll, dass das Tour-Leben das Songwriting verzögere.

Ein unerschütterlicher Glaube

In einem neuerlichen Interview erklärt Bush: „Wir sind gerade dabei, die neue Platte zu mischen. Sie erscheint im April. Wir sind wirklich aufgeregt. Sie klingt großartig. Die Melodien sind der Hammer.“ Neben den zahlreichen Auftritten sei auch die Pandemie mitschuldig an der Verzögerung gewesen. All das „hat die Dinge etwas nach hinten verschoben. Wir arbeiten ehrlich gesagt nicht so schnell, aber ich sage es schon seit Jahren: Die Qualität der Songs steht im Widerspruch zur Quantität, denn das ist bei uns so. Aber die neue Platte erscheint nächstes Jahr.“

Armored Saint haben also mehr Zeit außerhalb des Studios verbracht und dies offenbar sehr genossen. Laut John Bush sei die Band aktuell „wahrscheinlich größer als je zuvor“. Zumindest kommt es ihm so vor. So fährt er fort: „Wir reiten einfach auf dieser Welle. Das neue Album wird großartig, und ich denke, die Leute werden es mögen. Es zeigt wirklich die Raffinesse des Songwritings – daran glauben wir fest. Wir versuchen, all unsere verschiedenen Einflüsse und Stile einzubringen, verwenden verschiedene Instrumente und wagen ein wenig beim Arrangement.“ Darauf sei der Sänger sehr stolz.

Das kommende Album baue auf allem auf, was die Band in ihrer mehr als 40-jährigen Laufbahn erschaffen hat. Seiner Meinung nach „ist es wichtig, dass wir darauf aufbauen und weiterhin neues Material schreiben, das authentisch klingt. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Jeder sagt es irgendwie, aber wie sehr glaubt man es wirklich? Ich glaube es wirklich. Es kommt eben darauf an, was die Presse und die Fan-Gemeinde sagen. Sie sind diejenigen, die die endgültige Entscheidung treffen.“

—

