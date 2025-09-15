Twisted Sister: Dee Snider erklärt Reunion

Dee Snider hat sich im Lauf der Jahre nicht nur ein Mal über Renunion- und Abschieds-Tourneen von Kiss und Mötley Crüe ausgelassen. Nun gehen Twisted Sister selbst zehn Jahre nach ihrem Abschied nochmals auf Tournee. Snider erklärt in einer US-Radio-Show mit John Parise, wie es dazu kam.

Er erklärt: „Erstens möchte ich klarstellen, dass ich zu meinen Statements, dass ich keine Twisted Sister-Reunion möchte, stehe. Ich habe das und noch viel mehr gesagt. Ich habe einzelne Bands herausgegriffen und Namen genannt. Ich habe darüber geschimpft und getobt und ich hatte zwar damit gerechnet, einen Shitstorm abzubekommen, aber ich werde wirklich hart kritisiert.“

Gesundheitliche Probleme

Weiter meint der Sänger: „Ich werde nicht lügen, ich kann euch nur so viel erzählen, aber es ist die Wahrheit. Ich bin dieses Jahr 70 Jahre alt geworden und hatte größere Gesundheitliche Probleme. Ich bin okay, aber es hat mich aufgeschreckt. Ich werde nicht sagen, was genau es war und ich bin in Ordnung, aber es hat dazu geführt, dass ich einiges neu überdenke.“

Die gesundheitlichen Probleme führten dem Musiker einiges vor Augen, und er erzählt: „Mit 40, 50, 60 Jahren, dachte ich, ich sei ein Übermensch. Twisted Sister gingen vor zehn Jahren in Rente, was mich zerrissen hat. Und nun, mit 70 passierte etwas, und es war ehrlicherweise eine Reevaluation.“

Das Leben hinterfragen

„Teil davon war es, mich zu fragen, ob ich wirklich bereit bin, zu gehen. Und man weiß nie, wann man still in die Nacht geht. Man weiß nie, wann die eigene Zeit vorbei ist. Und will ich wirklich nicht gehen, ohne vorher noch mal richtig gerockt zu haben? Vor ein paar Jahren habe ich auch aufgehört, Solosachen zu machen. Ich bin ab und zu für ein paar Lieder mit Bret Michaels (Poison – Anm.d.Red.) oder Lita Ford auf der Bühne, aber ich trete nicht richtig auf“, erklärt Snider.

Er offenbart, dass er derjenige war, der die Wiedervereinigung angestoßen hat: „Nachdem ich mit meiner Frau darüber gesprochen hatte, war ich es, der die anderen angerufen hat. Ich habe sie angerufen. Sie haben nie angerufen.“

Auf ein Weiteres

Der Frontmann stellt jedoch klar: „Wir sprechen miteinander, aber sie haben es nie angesprochen, weil ich immer gesagt habe, dass es nicht passieren würde und es vorbei sei. So, wie ich es allen gesagt habe. Aber ich meinte, ich hatte eine Lebensverändernde Erfahrung und eine Reevaluation, und ich habe mich bei ihnen gemeldet. Ich fragte, was sie davon halten würden, es noch ein Mal zu tun.“

Twisted Sister feiern ihr 50. Jubiläum mit einer kleineren Tournee. Abgesehen von Sänger Dee Snider sind Gründungsgitarrist Jay Jay French und der langjährige Leadgitarrist Eddie Ojeda mit von der Partie. Bassist Mark Mendoza wird von Russel Pzütto ersetzt. Joe Franco, der in den Achtzigern kurz dabei war, übernimmt das Schlagzeug. Weitere Details behält die Band allerdings noch für sich.

