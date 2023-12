Die Thrash-Metal-Veteranen Sacred Reich aus Arizona planen anscheinend, im April 2024 ins Studio zu gehen, um mit den Aufnahmen für den Nachfolger des 2019er-Albums AWAKENING zu beginnen

Süße Worte von Sacred Reich Diese Neujahrsvorsätze von Sacred Reich wurden in einem Social Media-Beitrag von Sänger und Bassist Phil Rind an Thanksgiving (23. November) bekanntgegeben. Er schrieb auf Facebook: „Heute feiern wir in den USA Thanksgiving. Es ist eine angemessene Art, das Ende des AWAKENING-Tourneezyklus zu feiern. Seit 2019 haben wir 234 Shows in 23 Ländern gespielt. Es war eine unglaubliche Reise, die uns an neue Orte führte und uns mit vielen alten Gesichtern wiedervereinte. In all dem haben wir auf die Liebe und Unterstützung unserer Familien vertraut, die in unserer Abwesenheit weitermachen. Das hätten wir niemals ohne unsere…