Dee Snider spricht sich für Meinungsäußerung aus

auch interessant

Der ehemalige Twisted Sister-Frontmann Dee Snider ist bekannt dafür, eine klare Meinung zu äußern. Anlässlich der Veröffentlichung seiner Graphic Novel ‘Dee Snider: He’s Not Gonna Take It’, die den Tag seiner legendären Anhörung im US-Senat thematisiert, in welcher sich der Musiker für die Redefreiheit stark machte, mahnt er nun erneut, wie bedeutsam es sei, seine Meinung ungehindert äußern zu können – und weist auf eine damit einhergehende Verantwortung hin.

Dee Snider zeigt klare Haltung

Empfehlung der Redaktion Dee Snider: Meinungsfreiheit bedeutet nicht Arschlochsein Hard Rock Man sollte nicht alles, was einem durch den Kopf geht, auf Twitter posten und es Meinungsfreiheit nennen. Zumindest glaubt das Dee Snider. „Ich spreche über die Gesamtsituation von Zensur und freier Meinungsäußerung“, erklärte der Musiker in einem Interview mit dem Podcast ‘Appetite For Distortion’. „Freie Meinungsäußerung ist ein Recht. Sie ist auch ein Privileg. In vielen Ländern der Welt gibt es keine freie Meinungsäußerung, Menschen werden getötet, weil sie frei sprechen. Aber mit der freien Meinungsäußerung ist auch eine gewisse Verantwortung verbunden. Andernfalls könnte das ganze schnell in Dinge wie Online-Mobbing abdriften, wenn man zum Beispiel wider besseren Wissens Dinge sagt wie ‚Nancy hatte Sex mit der Fußballmannschaft‘. Dann ist das gelogen, basierend auf der Absicht, diese Person emotional zu verletzen. Viele Menschen, die online gemobbt werden, begehen Selbstmord. Das ist keine freie Meinungsäußerung. Niemand hat das Recht, so etwas zu behaupten. […] Das ist nicht das, was freie Meinungsäußerung ausmacht.“

FOR THE LOVE OF METAL auf Amazon.de bestellen!

Er fuhr fort: „Unsere Vorfahren hatten nie die Absicht, dass wir in ein überfülltes Kino laufen und ‚Feuer‘ rufen, wenn es nicht brennt. Das war keine freie Meinungsäußerung. Deshalb müssen die Menschen verstehen, worin diese Verantwortung besteht und was es bedeutet, dieses wunderbare Geschenk zu erhalten. Offenes Lügen ist inakzeptabel.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.