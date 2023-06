Twisted Sister: Frontmann Dee Snider schließt Reunion-Tour aus

Foto: Michael Loccisano/Getty Images for Lisa Lampanelli. All rights reserved.

Dee Snider 2012 bei einer Gesprächsrunde in New York

In einem Radio-Interview mit dem Sender KATS 94.5 aus den USA wurde Dee Snider gefragt, wann Twisted Sister eine Wiedersehens-Tour antreten würden. Der Frontman beantwortete die Frage ohne Umschweife: „Weißt du, ich stehe zu meinem Wort und ich habe gesagt, dass wir 2016 Schluss machen. Das ist alles.“

Für den guten Zweck

Snider schließt trotzdem nicht alle Live-Auftritte mit Twisted Sister aus: „Die Leute haben sehr positiv reagiert, als ich gesagt habe, dass sich Twisted vielleicht für eine Spendenaktion, für ein paar Lieder wieder zusammentun. Wir sind für die Heavy Metal Hall Of Fame-Aufnahme zusammengekommen, so etwas kann ich mir vorstellen."

Schluss mit dem Tour-Leben

Zwischen den Bandmitgliedern gibt es kein böses Blut, der Sänger hat nur schlicht mit dem Tour-Leben abgeschlossen: „Wir sind alle Freunde und es macht alles Spaß. Aber Touren … Ich werde einfach nicht auf Tour gehen.“

Selbst für ein anderes Projekt als Twisted Sister lehnt Dee Snider jegliche Tourneen ab. Er sagt: „Mir wurde eine Rolle angeboten. Es gibt eine neue Broadway-Aufführung von ‘Peter Pan‘ und die wollten, dass ich Captain Hook spiele. Sie wollten, dass ich für zwei Jahre als Captain Hook auf Tour gehe, und das Ganze dann an den Broadway bringe.“

Er erzählt weiter: “Ich habe denen gesagt: ‚Ich fühle mich geehrt, ich wäre ein toller Captain Hook, jetzt wo ich so drüber nachdenke, aber andererseits ist dieser Teil meines Lebens vorüber. Ich bin fertig damit aus dem Koffer zu leben.‘“

Kein Abschied

Trotzdem verspricht Snider, dass seine Fans ihn nicht vermissen werden: „Ihr werdet Dee Snider weiterhin hier und da auftauchen sehen, nur halt vielleicht nicht so, wie ihr es gewohnt seid.“

Der Twisted Sister-Sänger hat am 2. Juni seinen ersten Roman ‘Frats’ veröffentlicht und arbeitet derzeit an weiteren Projekten.

