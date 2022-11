Twisted Sister werden in die Metal Hall Of Fame aufgenommen

Es ist offiziell. Twisted Sister dürfen sich schon bald unter die Mitglieder der Metal Hall Of Fame reihen. Am 26. Januar 2023 findet die jährliche Wohltätigkeitsveranstaltung bereits zum sechsten Mal in Agoura Hills, Kalifornien, statt. Dabei werden unter anderem Dee Snider, Jay Jay French, Eddie Ojeda, Mark Mendoza und der verstorbene Twisted Sister-Schlagzeuger A.J. Pero geehrt.

Von Metalheads für Metalheads

CEO der Institution, Pat Gesualdo, verkündete: „Die Metal Hall Of Fame-Wohltätigkeitsgala 2023 wird wie immer ein großartiges Ereignis sein. Es werden zahlreiche legendäre Hard Rock- und Heavy Metal-Künstler eingeführt und es wird viele spannende Überraschungen und Auftritte geben.“

Empfehlung der Redaktion Judas Priest: Rock And Roll Hall Of Fame-Einführung mit K. K. Downing Heavy Metal Während ihres Auftritts bei der diesjährigen Rock And Roll Hall Of Fame-Zeremonie standen Judas Priest mit K. K. Downing und Les Binks auf der Bühne. Ex-Twisted Sister-Gitarrist Jay Jay French gab online seine Dankbarkeit zum Besten. „Twisted Sister fühlen sich geehrt, von der Metal Hall Of Fame anerkannt zu werden und unsere Namen neben vielen unserer Kollegen verewigt zu sehen.“

Weitere in die Metal Hall Of Fame aufgenommene Hard Rock- und Heavy Metal-Ikonen, Auftritte, All Star-Jams und andere Überraschungen für die Wohltätigkeitsgala 2023 werden in den nächsten Wochen bekannt gegeben. Den Erlös der jährlichen Veranstaltung erhält die gemeinnützige Organisation D.A.D. (Drums And Disabilities), die kostenlose Musikprogramme und Therapiedienste in Gesundheitseinrichtungen und Gemeindezentren anbietet.

