Judas Priest: Rock And Roll Hall Of Fame-Einführung mit K. K. Downing

Wie versprochen und vor einigen Monaten bereits angekündigt, sollte es bei der am 05. November 2022 stattgefundenen Rock And Roll Hall Of Fame-Einführungszeremonie zu einer erfreulichen, wenn auch nur kurzen, Wiedervereinigung zwischen Judas Priest und den Ex-Mitgliedern K. K. Downing und Les Binks kommen. Die Performance ließ nicht bloß beim Publikum nostalgisch anmuten, auch Richie Faulkner und Co. konstatierten die Einzigartigkeit des Ereignisses.

Die Heavy Metal-Hochkaräter lieferten dabei mit ihrem etwa neunminütigen Medley bestehend aus ‘You’ve Got Another Thing Comin‘’, ‘Breaking The Law’ und ‘Living After Midnight’ beifällig ab.

Alice Cooper ehrt Judas Priest

Empfehlung der Redaktion Bringt die Hall Of Fame Judas Priest & Downing zusammen? Heavy Metal Kommen sich die zerstrittenen Judas Priest und K.K. Downing bei ihrem gemeinsamen Hall Of Fame-Auftritt näher? Könnte sein, meint Ian Hill. „Sie haben den Sound definiert, der uns als Heavy Metal bekannt ist. Ihr Sound ist absolut unverkennbar. Und was soll man über Rob Halfords Stimme sagen? Niemals zuvor haben Schreie eine solche Bandbreite abgedeckt. Gibt es irgendeine Emotion, die er nicht ausdrücken kann?“, schwärmte Alice Cooper während seiner Einführungsrede für die Band. „Sie sind elektrisierend und zählen zu den härtesten Live-Bands der Rock ’n‘ Roll-Geschichte. Priest haben die Flagge des Hard Rock und Heavy Metal rund 50 Jahre lang stolz hochgehalten, ohne jemals ins Wanken zu geraten oder Trends zu folgen oder vorzugeben, etwas anderes zu sein als genau das, was sie sind. Und heute Abend geht es hoch hinaus – verdientermaßen und längst überfällig.“

Herzallerliebst

Während seiner Dankesrede fügte Judas Priest-Frontmann Rob Halford an: „Wir sollten noch weitere 50 Jahre durchziehen. Aber das Schöne an der Musik ist, dass sie ewig lebt. Und das ist der Grund, warum wir hier sind. Wir leben für den Heavy Metal. Wir leben für die Musik. Und wir leben für die Rock And Roll Hall Of Fame.“

Empfehlung der Redaktion Judas Priest-, Pantera- & Rainbow-Musiker gründen Supergroup Heavy Metal Richie Faulkner, Scott Travis (beide Judas Priest), Rex Brown (Pantera) und Ronnie Romero (Rainbow, Michael Schenker Group) sind Elegant Weapons. Ferner erklärte Richie Faulkner, der den Gitarristen K. K. Downing seit 2011 bei Judas Priest ersetzt, dass sich der gemeinsame Auftritt als unvergessliche Erfahrung eingebrannt hätte. In einem Social Media-Beitrag schrieb er: „Was für eine Nacht! Ich bin überzeugt, dass der gestrige Abend für alle Beteiligten eine Flut an Emotionen ausgelöst hat – sowohl für die Band als auch für die Fans. Aber mit Glenn Tipton und K. K. Downing als Teil eines Gitarrentrios auf der Bühne zu stehen, war eine unglaubliche Erfahrung, die ich nie vergessen werde.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Richie Faulkner (@falconfaulkner)

—

