Da scheinen sich zwei gefunden zu haben: Nach dem gemeinsamen Auftritt bei den MTV Video Music Awards 2025 (VMA)zu Ehren von Ozzy Osbourne machen Aerosmith und Yungblud weiter gemeinsame Sache. Die US-amerikanischen Hard-Rocker und der britische Pop-Rocker haben jüngst ein kurzes Teaser-Video zu einem kollaborativen Track gepostet. Das Stück trägt den Titel ‘My Only Angel’ — einen kurzen Ausschnitt daraus gibt es unten zu sehen und hören.

Wie füreinander gemacht?

Wie eingangs erwähnt haben Aerosmith und Dominic Richard Harrison (wie Yungblud mit bürgerlichem Namen heißt) bei den VMA am 7. September 2025 in der UBS Arena in New York schon einmal zusammen musiziert. So brachten Yungblud, Extreme-Gitarrist Nuno Bettencourt und Black Sabbath-Keyboarder Adam Wakeman den Ozzy-Hit ‘Crazy Train’ und den Sabbath-Klassiker ‘Changes’ als ein Tribut an den „Prinzen der Dunkelheit“ zu Gehör. Anschließend stießen Steven Tyler und Joe Perry von Aerosmith hinzu, um ‘Mama, I’m Coming Home’ anzustimmen.

Zuletzt hatte sich Dan Hawkins von The Darkness darüber ziemlich echauffiert. Der britische Rocker fand das Ganze recht befremdlich und kritisierte die Einlage dahingehend, dass damit der Tod von Ozzy Osbourne ausgebeutet würde. Dan Hawkins postete ein kurzes Video in den Sozialen Medien. Darin sind zum einen die Sängerin Ariana Grande zu sehen, wie sie mit großen Augen und offenem Mund bestaunt, wie sich Yungblud, Steven Tyler und Joe Perry gerade in Ekstase singen beziehungsweise gniedeln. Dans Urteil: „Was für ein Haufen Arschlöcher!“ Des Weiteren lässt er sich aus: „Ein weiterer Nagel im Sarg des Rock’n’Roll. Zynisch, ekelhaft und — am wichtigsten — scheiße. Es macht mich krank, wie Leute auf diesen Mist anspringen, um ihre eigenen Karrieren voranzubringen.“

