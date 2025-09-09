Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Dan Hawkins (The Darkness) putzt Ozzy-Tribut von MTV runter

The Darkness-Gitarrist Dan Hawkins (l.) fand den Ozzy-Tribut bei den VMAs voin MTV (mit u.a. Yungblud und Steven Tyler, r.) nicht cool
The Darkness-Gitarrist Dan Hawkins (l.) fand den Ozzy-Tribut bei den VMAs voin MTV (mit u.a. Yungblud und Steven Tyler, r.) nicht cool
Foto: Jeff Spicer/Getty Images for The National Lottery + Arturo Holmes/Getty Images for MTV. All rights reserved.
von
The Darkness-Gitarrist Dan Hawkins lästert heftig über das Ozzy Osbourne-Tribut bei den Video Music Awards 2025 ab.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Bei den MTV Video Music Awards 2025 (die am 7. September 2025 in der UBS Arena in New York stattfanden) gab es bekanntlich ein Tribut an Ozzy Osbourne. Dabei brachten YungbludExtreme-Gitarrist Nuno Bettencourt und Black Sabbath-Keyboarder Adam Wakeman den Ozzy-Hit ‘Crazy Train’ und den Sabbath-Klassiker ‘Changes’ zu gehör, woraufhin Steven Tyler und Joe Perry von Aerosmith hinzustießen, um ‘Mama, I’m Coming Home’ anzustimmenDan Hawkins von The Darkness fand das Ganze recht befremdlich.

Opportunismus?

Der britische Rocker kritisierte die Einlage dahingehend, dass damit der Tod von Ozzy Osbourne ausgebeutet wird. So postete Dan Hawkins ein kurzes Video in den Sozialen Medien. Darin sind zum einen die Sängerin Ariana Grande zu sehen, wie sie mit großen Augen und offenem Mund bestaunt, wie sich Yungblud, Steven Tyler und Joe Perry gerade in Ekstase singen beziehungsweise gniedeln. Dans Urteil: „Was für ein Haufen Arschlöcher!“ Des Weiteren lässt er sich aus: „Ein weiterer Nagel im Sarg des Rock’n’Roll. Zynisch, ekelhaft und — am wichtigsten — scheiße. Es macht mich krank, wie Leute auf diesen Mist anspringen, um ihre eigenen Karrieren voranzubringen.“

Ein Blatt vor dem Mund nimmt Dan Hawkins hier definitiv nicht. Komplett überraschend kommt die Besetzung des Tributs gewiss nicht, wirkten Yungblud, Adam Wakeman, Nuno Bettencourt und Steven Tyler schon beim Abschiedskonzert von Ozzy Osbourne am 5. Juli 2025 in Birmingham mit. Sprich: Der Segen von Sharon müsste auch bei den VMAs vorgelegen haben. Der Vorwurf der Leichenfledderei erscheint hier also etwas hart. Wakeman, Bettencourt, Tyler und Perry wollten Ozzy sicherlich einfach nur die Ehre erweisen. Der einzige Sänger, der musikalisch wenig mit Rock und Metal zu hat, ist Yungblud, welcher jedoch zuletzt auf Du und Du mit Ozzy war. Es bleibt folglich offen, wem die Kritik des The Darkness-Riffschmieds wirklich gegolten hat — oder ob er sich zum Beispiel lediglich am theatralischen Gebaren von Ariana Grande gestört hat.

Black Sabbath Into The Void Männer T-Shirt schwarz XL 100% Baumwolle Band-Merch, Bands
Black Sabbath Into The Void Männer T-Shirt schwarz XL 100% Baumwolle Band-Merch, Bands Für € 19,99 bei Amazon kaufen
Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Dan Hawkins Joe Perry MTV Nuno Bettencourt Ozzy Ozzy Osbourne Steven Tyler The Darkness Tribut Video Music Awards VMAs Yungblud
Ozzy Osbourne: Tony Iommi kann seinen Tod schwer annehmen
Ozzy Osbourne (l.) und Tony Iommi im Jahr 2011 bei der Pressekonferenz zur damaligen Black Sabbath-Reunion
Tony Iommi hat es noch nicht vollends begriffen, dass sein Black Sabbath-Kumpel Ozzy Osbourne nicht mehr unter den Lebenden weilt.
Der Black Sabbath-Gitarrist hat sich erneut zum letztlich doch recht unvermittelten Tod seines Band-Kollegen Ozzy Osbourne geäußert. Vergangene Woche gab der Musiker BBC Midlands ein Interview und merkte dabei an: "Es ist schwierig, weil es einfach ein Schock ist. Seitdem ich dies gehört habe, war ich nicht dazu in der Lage, mich selbst ordentlich auf die Reihe zu kriegen. Es war wirklich seltsam." Noch nicht realisiert Des Weiteren berichtete Iommi davon, dass er sich mit Bassist Geezer Butler über das plötzliche Lebensende von Ozzy Osbourne ausgetauscht hat. "Ihm geht es sehr ähnlich. Man kann sich einfach nicht zusammenreißen. Es hat…
Weiterlesen
Zur Startseite