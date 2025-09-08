Toggle menu

Video: Ozzy Osbourne-Tribut bei den MTV Video Music Awards

Ozzy Osbourne
Foto: E. Bubek-Louis. All rights reserved.
von
Mit einem Medley wurde bei den VMAs 2025 des verstobenen Ozzy Osbourne gedacht. Hier seht ihr das Video!
Die MTV Video Music Awards 2025, moderiert von LL Cool J, wurden am Sonntagabend (7.9.) live von der UBS Arena in New York aus im CBS Television Network ausgestrahlt und gleichzeitig auf MTV übertragen. Dabei traten Steven Tyler und Joe Perry von Aerosmith, Yungblud und Nuno Bettencourt von Extreme gemeinsam mit einem Medley einiger der größten Hits von Ozzy Osbourne auf.

Inspiration für nächste Generation

Ozzys Sohn Jack Osbourne stellte die Hommage zusammen mit seinen vier Töchtern in einem vorab aufgezeichneten Video vor und sagte:

„Ich wünschte, wir könnten heute Abend alle mit euch zusammen sein, um die großartige musikalische Reise meines Vaters zu feiern. Ich bin mir sicher, dass es ihn unglaublich glücklich machen würde, zu sehen, wie diese großartigen Musiker sein Vermächtnis weiterführen und die nächste Generation von Rockern inspirieren.“ Zum Abschluss des Videos verabschiedeten sich Ozzys Enkelinnen mit dem gemeinsamen Ausruf: „Mit den Worten unseres Papas: Let’s go crazy!“

Yungblud eröffnete die Hommage mit Ozzy Osbournes ‘Crazy Train’ und einer Coverversion von Black Sabbaths ‘Changes’. Steven Tyler betrat dann die Bühne, um Osbournes Hit-Ballade ‘Mama, I’m Coming Home’ zu singen, begleitet von Perry an der Gitarre.

Hier seht ihr das Ozzy Osbourne-Tribute bei den MTV VMAs 2025:

Ozzy Osbourne starb am 22. Juli 2025 an einem Herzinfarkt. Eine private Trauerfeier fand am 31. Juli in Buckinghamshire, England, statt. Nur 110 Freunde und Familienmitglieder des Sängers nahmen an der Trauerfeier teil, darunter seine Black Sabbath-Bandkollegen, Robert Trujillo (Metallica), Rob Zombie, Zakk Wylde und Corey Taylor (Slipknot).

Bei Osbournes letztem Konzert am 5. Juli im Villa Park in Birmingham, Großbritannien, spielten er und seine ursprünglichen Black Sabbath-Bandkollegen Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward vier Songs. Außerdem traten Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Tool, Pantera, Alice In Chains und andere auf.


aerosmith black sabbath Gedenken Jack Osbourne MTV Ozzy Osbourne Video Music Awards Yungblud
Sharon Osbourne bestreitet 190 Millionen-Spendenbetrag
Sharon Osbourne bei den People's Choice Awards 2016 in Los Angeles
Nach Ozzy Osbournes Abschiedskonzert berichtete Tom Morello von 190 Millionen Dollar Spenden. Nun streitet Sharon Osbourne diese Zahl ab.
Kurz nach dem "Back To The Beginning"-Abschiedskonzert von Ozzy Osbourne und Black Sabbath verfasste Tom Morello einen (seither abgeänderten) Post, in dem es begeistert hieß, dass bei dem Konzert circa 190 Millionen Dollar gesammelt wurden, die alle an "Häuser und Krankenhäuser für Kinder gespendet" würden. Metal Sucks rechneten aus, dass allein durch die Streams circa 150 Millionen Dollar zusammengekommen sein müssten. Und auch Billboard hatte Ozzys letztes Konzert als das "erfolgreichste Benefizkonzert aller Zeiten" bezeichnet. In einem Interview mit Pollstar, das am 17. Juli, nur wenige Tage vor Ozzys Tod, geführt wurde, streitet Sharon Osbourne diese Zahlen jedoch ab, wie jetzt veröffentlicht…
Weiterlesen
