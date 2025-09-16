Er war seit den Anfängen von Imminence dabei, nun verlässt Schlagzeuger Peter Hanström die schwedische Metalcore-Formation nach 14 Jahren. Wie er selbst und die Band in einem Statement via Social Media angeben, sei die Trennung einvernehmlich und es gebe kein „böses Blut“ zwischen ihnen. Jedoch sei es an der Zeit, „ein neues Kapitel“ aufzuschlagen.

Die Reise des Lebens

Die Nachricht zu Hanströms Ausstieg teilten Imminence mit ihren Fans erst kürzlich. „Heute teilen wir Neuigkeiten mit, die uns sehr am Herzen liegen und uns als Band sehr persönlich betreffen“, heißt es. „Seit der Gründung von Imminence, unzähligen Shows, unvergesslichen Erinnerungen und einer über die Musik hinausgehenden Verbundenheit hat sich unser lieber Freund Peter entschieden, von seiner Rolle als Schlagzeuger von Imminence zurückzutreten.“ Der Drummer hatte in diesem Jahr schon viele der Sommerauftritte ausgesetzt.

Gemeinsam habe die Band „die Reise ihres Lebens“ gehabt. „Wir sind dankbar für jeden einzelnen Moment, den wir geteilt haben, und unendlich stolz auf das, was wir gemeinsam geschaffen haben. Wir werden uns als Freunde und ohne böses Blut trennen.“ Eine permanente Nachfolge an den Drums ist noch nicht bekannt. Für die restlichen Tour-Termine 2025 hilft Mikael Norén (The Crown) aus. Dieser saß bereist bei den Sommer-Shows für Imminence am Schlagzeug. Nach Australien und Lateinamerika steht für die fünf Schweden noch eine kleine Tournee durch Europa an. Fans in Köln (18. Dezember) und Hamburg (19. Dezember) können sich auf akustische Klänge und ein Streichquartett freuen.

Auch Peter Hanström selbst äußert sich zu seinem Rücktritt und den Beweggründen. „Niemals hätte ich geglaubt, dass die Entscheidung, bei Imminence einzusteigen, mein Leben so stark beeinflussen würde. Die vielen wunderbaren Erinnerungen und Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die fantastischen Menschen, die ich kennengelernt und die Orte auf der ganzen Welt besucht habe. Teil dieser Reise zu sein, war für mich etwas ganz Besonderes.“ Die letzten Monate habe er Zeit zum Nachdenken gehabt und entschieden: „Es ist Zeit für eine größere Veränderung in meinem Leben und ein neues Kapitel.“ Ob er weiterhin Musik oder etwas ganz anderes macht, schreibt Hanström nicht. Nur: „Vielleicht kreuzen sich unsere Wege ja wieder.“

