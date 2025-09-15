Axl Rose war zuletzt nicht wirklich gut bei Stimme — davon konnten sich die Fans unter anderem bei dem viel diskutierten Auftritt beim diesjährigen Wacken Open Air überzeugen. Nun bekommt der Guns N’ Roses-Frontmann Rückendeckung. Max Cavalera nimmt den 63-Jährigen in Schutz. Das Seltsame dabei ist allerdings: Der Soulfly-Mastermind scheint nicht ganz kapiert zu haben, worum es den Kritikern geht. Anstatt über die suboptimale Gesangsdarbietung zu reden, spricht der Brasilianer lediglich über Axls Gewicht.

Nette Themaverfehlung

„Meine Frau zeigte mir neulich, dass sich manche Leute über Axl das Maul zerreißen“, berichtet Max Cavalera im Appetite For Distortion-Podcast. „Ich habe mir nur gedacht: ‚Kommt schon, ihr könnt mich mal. Das ist so ein Bullshit. Lasst den Kerl in Ruhe.‘ Denn ich musste mir solche Sachen auch ein bisschen anhören. Man nimmt ein paar Pfunde zu — und die Leute reden Mist über dein Gewicht. Was ist das? Sind wir Models? Sind wir Vogue-Models oder sind wir Rock’n’Roller? Es ging nie ums verdammte Gewicht. Wen zur Hölle interessiert es, wie viel jemand wiegt? Es geht um die Musik. Es geht darum, was sie spielen. Und es geht darum, was man an der Musik mag.

Jedenfalls habe ich das gehört und befand für mich nur: ‚Hört auf mit dem Scheiß!‘ Das sind nur Feiglinge. Werden die denn niemals alt? Junge, das passiert jedem. Wir alle beziehungsweise die meisten von uns werden alt werden. Und wir werden nicht wie früher aussehen. Ich trage diesen Schuh mit Stolz — die weißen Haare und die Stiche. Darauf bin ich stolz. Ich habe lange Zeit gebraucht, um das zu bekommen.“ Anschließend verriet Max Cavalera, dass er dem Gunners-Sänger zwar nie begegnet sei, aber er sei sich „sicher, dass wir uns ziemlich gut verstehen würden“. Obendrein kam der einstige Sepultura-Musiker auf Team Brazil (die Management-Firma von Axl Rose) sowie dessen langjährige persönliche Assistentin Beta zu sprechen: „Ich habe irgendwo aufgeschnappt, dass manche seiner Assistenten Brasilianer sind. Das ist so cool.“

—

