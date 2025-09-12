Toggle menu

Ozzy Osbourne gibt posthumen Auftritt bei ‘Lego Masters Jr.’

Ozzy Osbourne bei einem Event im Rahmen der Veröffentlichung seines Albums PATIENT NUMBER 9 im kalifornischen Long Beach
Ozzy Osbourne bei einem Event im Rahmen der Veröffentlichung seines Albums PATIENT NUMBER 9 im kalifornischen Long Beach
Foto: Getty Images, Scott Dudelson. All rights reserved.
von
Obwohl er seit bald zwei Monaten nicht mehr lebt, huschte Ozzy Osbourne noch einmal über die TV-Bildschirme in den USA.
Das war mal eine Überraschung! Ozzy Osbourne weilt seit dem 22. Juli 2025 bekanntlich nicht mehr unter uns, trotzdem hatte der „Prinz der Dunkelheit“ nun noch einen Auftritt im US-amerikanischen Fernsehen. Die Heavy Metal-Legende gab sich posthum im Finale der aktuellen ‘Lego Masters Jr.’-Staffel die Ehre — seine Tochter Kelly Osbourne moderiert die Gameshow. Ein kurzes Tiktok-Video von der TV-Einlage gibt es hier zu sehen.

Hurtig, hurtig

Bei ‘Lego Masters’ müssen die Kandidaten mit den kleinen Lego-Steinen möglichst schöne und atemberaubende Bauwerke errichten — im Fall von ‘Lego Masters Jr.’ treten Kinder an. Jedenfalls waren die Knirpse gerade eifrig am Bauen, als sich plötzlich hinten am riesigen Bildschirm Ozzy Osbourne mit einem „Hi, Kelly!“ zu Wort meldete. Kelly ihrerseits antwortete: „Hallo, Papa. Wir brauchen jemanden, der ein paar der Kinder Angst einjagt. Würdest du das bitte machen?“ Der Musiker war natürlich sofort an Bord: „Liebend gerne.“ Daraufhin fingen die Studiolichter an, rot zu flackern, wozu Ozzy drohte: „Nur noch eine Stunde übrig, Kinder. Ihr habt noch eine Stunde übrig, um eure Bauwerke fertigzustellen — sonst…“

Nachdem ihr Vater 17 Tage nach seinem finalen Live-Ausstand am 5. Juli verstorben war, zitierte Kelly Osbourne einen Black Sabbath-Klassiker in einer ihrer Instagram-Storys. So schrieb die 40-Jährige: „I feel unhappy, I am so sad. I lost the best friend I ever had.“ Metal-Liebhaber wissen: Diese Zeilen hatte sich die Moderatorin und Sängerin gewiss nicht selbst ausgedacht — sie stammen aus der Ballade ‘Changes’, welche die Genre-Begründer 1972 veröffentlicht hatten. Zusätzlicher Fun Fact: Kelly und Ozzy Osbourne brachten 2003 zusammen eine Neuauflage des Songs auf den Markt, die es in Großbritannien sogar an die Spitze der Single-Charts schaffte.

