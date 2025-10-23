Toggle menu

Judas Priest spenden 100.000 US-Dollar an die Feuerwehr in Los Angeles

Rob Halford mit Judas Priest @ Arena Nürnberg, 04.07.2024
Rob Halford mit Judas Priest @ Arena Nürnberg, 04.07.2024
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Judas Priest unterstützen die Feuerwehr von Los Angeles mit 100.000 US-Dollar. Grund dafür sind die zahlreichen Lauffeuer in Los Angeles und Umgebung.
Judas Priest spendeten 100.000 US-Dollar an die Los-Angeles Feuerwehr vor ihrem Konzert im Kia Forum in Los Angeles am 19. Oktober, um einen Beitrag zur Bekämpfung der Brände in Los Angeles und Umgebung zu leisten. Außerdem soll die Unterstützung den Menschen helfen, die unter den Folgen der Zerstörung leiden.

Verbesserung der Brandbekämpfung

Kürzlich informierte die Stadt Los Angeles in einer öffentlichen Stellungnahme über Personalmangel der Feuerwehr und dem Bedarf einer Verbesserung der Kommunikationssysteme. Außerdem sollen die Brandschützer intensiver auf Waldbrände vorbereitet werden. Ein spezielles Training, das die Feuerwehrleute in ihrem Umgang mit solchen Brandsituationen schulen soll, gibt es bereits seit dem Palisades-Feuer im Januar.

Brände in den USA häufen sich

Das Palisades-Feuer war eine der beiden größten Brandkatastrophen des Jahres infolge der Waldbrände in Südkalifornien, bei denen zwölf Menschen ums Leben kamen. Dabei wurde der Stadtteil Pacific Palisades großflächig zerstört.

Die Auswirkungen des Klimawandels machen sich in den USA seit geraumer Zeit in Form von Dürre und Trockenheit bemerkbar. Brandkatastrophen häufen sich. Seit Januar 2025 wird Los Angeles von immer wiederkehrenden Lauffeuern heimgesucht.

Judas Priest touren aktuell mit Alice Cooper durch Nordamerika und Kanada. Nach ihrem Konzert in Los Angeles spielten sie am 22. Oktober im Talking Stick Resort Amphitheater. Die kommenden Tourneestopps sind Albuquerque, New Mexico am 23. Oktober und Austin, Texas am 25. Oktober. Der krönende Abschluss findet am 26. Oktober in Houston, Texas statt.

Mara Schaaf

Themen

alice cooper Amerika-Tournee Feuerwehr judas priest Klimawandel Los Angeles Spendenaktion Waldbrände
