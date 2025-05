In Zusammenarbeit mit Sony Music Entertainment UK und Epic Records hat Sony Music Vision die Produktion der Judas Priest-Dokumentation ‘The Ballad Of Judas Priest’ angekündigt. Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist bislang nicht bekannt, jedoch ein paar andere Infos.

Eine unglaubliche Reise

Unter der Leitung von Dokumentarfilmemacher Sam Dunn gibt Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello sein Regiedebüt. Dunn betreibt zusammen mit Scot McFadyen die Produktionsfirma Banger Films, die bereits für mehrere Dokumentationen über die Hard Rock- und Metal-Szene verantwortlich ist. In einem Statement erklären Dunn und Morello: „Manche kennen Judas Priest vielleicht für ihre großen Hits, die das Heavy Metal-Genre geprägt haben, doch ihre Geschichte hat noch viel mehr zu bieten. Dieser Film zeichnet ihre unglaubliche 50-jährige Reise nach und zeigt, wie Judas Priest den Sound und Look des Metal geprägt und ihn gleichzeitig zu einem inklusiveren Ort gemacht haben.“



Weiterhin sind sie der Band dankbar für den „intimen, ungefilterten Einblick in ihr Leben.“ Dies bestätigen Rob Halford und Co. in einem eigenen Statement: „Wir leben und atmen seit über fünf Jahrzehnten Metal. Und in dieser Dokumentation rufen wir nun endlich unsere Gemeinde zusammen, um unser Leben offiziell und unzensiert mitzuerleben, und zwar auf eine noch nie dagewesene Art und Weise … Die Soutane fällt und enthüllt PRIEST in all seiner Metal-Pracht!“

Bis es so weit ist und die Dokumentation erscheint, gibt es Judas Priest live zu erleben. Diesen Sommer sind die Briten auf „Shield Of Pain Tour“ und machen dabei auch Halt in Deutschland. Accept und Phil Campbell And The Bastard Sons werden dabei Special Guests sein. Präsentiert wird das Ganze natürlich von METAL HAMMER.

Judas Priest + Accept + Phil Campbell And The Bastard Sons – Tour 2025 17.06. Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

18.06. Bad Vilbel, Hessentag

13.07. München, Olympiahalle

20.07. Oberhausen, Rudolf-Weber-ARENA

Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.