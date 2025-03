auch interessant

Am 5. Juli 2025 wird im im Birminghamer Villa Park das Ein-Tages-Festival „Back To The Beginning“ stattfinden, bei dem Ozzy Osbourne und Black Sabbath ihren Bühnenabschied feiern. Die musikalische Leitung der Veranstaltung übernimmt Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello, der sein Glück zunächst kaum fassen konnte. Kürzlich sprach Morello mit dem Radiosender WBEZ in Chicago, Illinois und verriet dabei schon ein bisschen vorab.

Empfehlung der Redaktion Black Sabbath treten ein letztes Mal live auf Heavy Metal Black Sabbath & Ozzy haben für ihr Ein-Tages-Festival am 5. Juli in Birmingham eine Handvoll weiterer Gäste bestätigt — darunter Guns N’ Roses. Auf die Frage, wie es sich anfühlt, nun Teil des „Osbourne-Universums“ zu sein, antwortet Morello: „Heavy Metal ist die Musik, die mich Musik lieben ließ, und Black Sabbath sind die Band, die Heavy Metal erfunden hat. Als Ozzy und Sharon Osbourne mich also baten, der musikalische Leiter der letzten Black Sabbath-Show zu sein – der letzten Ozzy Osbourne-Show – in dem Fußballstadion, das ungefähr einen halben Block von dem Ort entfernt ist, an dem Ozzy Osbourne und Geezer Butler aufgewachsen sind, war es mir eine Ehre, diese Aufgabe zu übernehmen.“

Treffen der Hochkaräter

Dann geht Tom Morello noch auf das Line-up ein, das aktuell „etwa 14 Bands“ umfasst. Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax und Guns N’ Roses sind nur einige hochkarätige Namen. „Es sind also die größten Bands in der Geschichte des Heavy Metal. Die Show wird etwa zehn Stunden lang sein. Aber es wird eine Hommage an ein Genre, das die Leute auf der ganzen Welt lieben“ – zu denen sich Morello selbstverständlich auch zählt. Er betont nochmals: „Es war die Musik, die mich wirklich dazu gebracht hat, Musik zu lieben. Ich interessiere mich jetzt für viele verschiedene Arten von Musik, aber ohne Metal hätte ich mich nie für irgendeine Art von Musik interessiert.“

Empfehlung der Redaktion David Draiman sollte einst für Ozzy einspringen Heavy Metal, Nu Metal David Draiman wird am 5. Juli in Birmingham dabei sein. Der Disturbed-Frontmann erinnert sich, dass er vor Jahren einmal für Ozzy einspringen sollte. Neben seiner leitenden Funktion wird Tom Morello auch auf der Bühne stehen. Schließlich sind einzelne Künstler angekündigt, die sich zu einer Art Mega-Tributeband formieren. Und der Musiker, der in einem Vorort von Chicago aufwuchs, berichtet weiter: „Apropos Nord-Illinois: Das ist vielleicht ein kleiner Spoiler, aber Adam Jones, der Gitarrist von Tool, und ich sind zusammen auf die Libertyville High School gegangen und haben in einer Band gespielt. Billy Corgan, der Sänger der Smashing Pumpkins, ist ein paar Vororte weiter aufgewachsen. Wir drei werden bei der Show zum ersten Mal überhaupt zusammen spielen.“

