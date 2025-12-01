Beim US-amerikanischen Fernsehsender CBS lief am gestrigen Sonntag, den 30. November 2025 eine Sondersendung über die All Within My Hands-Stiftung von Metallica. Im Rahmen von ‘CBS News Sunday Morning’ sprachen Frontmann und Gitarrist James Hetfield sowie Schlagzeuger Lars Ulrich darüber, was sie mit ihrer Stiftung bezwecken. Bei dieser Gelegenheit gab „Papa Het“ seine Ansicht zu Protokoll, dass er „den besten Job auf der Welt“ hat.

Gefühle geschehen lassen

Anlass für diese Aussage war die Frage, wie es James Hetfield hinkriegt, bei den Auftritten von Metallica selbst Spaß zu haben — nach mehr als 40 Jahren in der Band. „Das ist so leicht“, konterte der 62-Jährige direkt. „Ich schaue einfach in ein Paar Augen — mehr brauche ich dafür nicht. Ich klinke mich einfach in die Augen von jemandem ein und betrachte, wie sie sich verändern. Da sehe ich die Leidenschaft in ihnen — und dann bin ich erfüllt. Mein Herz füllt sich direkt auf, und ich bin bereit, einfach weiter Ärsche zu treten.“

Weiter führt James Hetfield aus: „Ich fühle mich so gesegnet. Und ich habe den besten Platz im Zuschauerraum sowie den besten Job auf der Welt, wenn man es überhaupt einen Job nennen will. Meine Passion habe ich früh im Leben gefunden, wofür ich mega dankbar bin. Ich hatte Eltern, die das unterstützt haben. Und ich habe gekämpft. Ich habe schwer darum gekämpft, was ich meinte, zu brauchen — also in einer Band zu sein und Musik zu machen. Der Kampf ist ein Teil davon. Und mit dieser Stiftung können wir hoffentlich ein bisschen davon helfen, von diesem ‚Ich komme nicht aus diesem Kampf raus, ich kann einfach nicht‘rauszukommen hin zum ,Ich kann es, aber ich muss hart dafür arbeiten und werden bekommen können, was ich will‘.

Also ja, ich habe den besten Job auf der Welt. Ich darf sehen, wie drei Generation von Menschen einander umarmen. Das Letzte, was ich hätten machen wollen, wäre gewesen, mit meinem Vater oder meinem Großvater auf ein Konzert zu gehen. Aber ich sehe, dass dies passiert. Und es gibt kleine Kinder ganz vorne, alte Leute ganz vorne und Leute in Rollstühlen ganz vorne — es ist eine Mischung aus Hintergründen und Geschichten von Menschen. Wir ziehen viele Außenseiter auf diesem Planeten an und machen eine Familie daraus. Und wir erschaffen etwas Energie, die uns dabei hilft, durch das Leben zu kommen.“

