Metallica haben auf ihrer aktuellen Tournee nicht nur eine bombastische Liveshow auf Lager, sondern überraschen ihr Publikum hin und wieder auch mit einem Cover. Am 15. November traten die Thrasher in Sydney, Australien auf und gaben ‘For Those About To Rock (We Salute You)’ von AC/DC und ‘Nice Boys’ von Rose Tattoo zum Besten.

Kritzeleien

Seit einigen Jahren machen sich Kirk Hammett und Robert Trujillo einen Spaß daraus, Lieder aus verschiedenen Ländern live zu covern. Oft weichen die Songs stark vom klassischen Heavy Metal-Sound der Band ab. Sie nennen diese Cover in der Setlist „Doodles“, also Kritzeleien. Die „Doodles“ sind oft reduzierte Interpretationen der ursprünglichen Lieder: nur Bass und Gitarre, und selten mal Trujillo am Mikrofon.

2021 erklärte Trujillo in einem Interview mit MMA Junkie, dass Hammett und er Lieder aus den Ländern spielen, in denen sie aktuell auftreten. In Frankreich spielten sie beispielsweise ‘Ma Gueule’ von Johnny Hallyday, in den Niederlanden ‘Radar Love’ von Golden Earring, und in Spanien ‚El Muerto Vivo‘ von Peret.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Als Metallica 2024 in Deutschland auf Tournee waren, spielten sie in München einen eigens kreierten ‘Hofbräuhaus Funk Jam’ sowie den Schlager-Song ‘Rosamunde’ von Heino. Da war Australien mit AC/DC und Rose Tattoo eindeutig besser bedient …

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.