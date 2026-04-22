Das hier ist eine Meldung, zu der man sich am besten eine Tüte Popcorn holt. Denn zwei streitbare Figuren, die gegensätzliche Positionen zum Krieg im Gazastreifen einnehmen, krachen hier ineinander. Auf der einen Seite steht Disturbed-Frontmann David Draiman, welcher kürzlich beim The Magnificent Others-Podcast von Smashing Pumpkins-Frontmann Billy Corgan zu Gast war. Dabei nahm der Glatzkopf wie gewohnt auch zu Israel und den Palästinensern Stellung. Auf der anderen Seite steht Roger Waters.

Für Menschenrechte

Letzterer hat es sich zur Leidenschaft gemacht, Israel zu kritisieren. Der Pink Floyd-Veteran bekam Wind von Draimans Besuch bei Corgan und reagierte seinerseits mit einer Art offenem Brief in den Sozialen Medien. Darin betitelt der 82-jährige Brite die Disturbed-Stimme als „psychotisches, rassistisches Nazi-Schwein“.

In voller Länge liest sich der Brief von Rogers Waters wie folgt: „Lieber Billy Corgan, wie geht es dir? Lange nichts mehr voneinander gehört. Jemand hat mir David Draimans Auftritt in deinem Podcast weitergeleitet. Ich habe noch nie von ihm gehört. Wie dem auch sei, es stellte sich heraus, dass er von mir gehört hat. Wie es scheint, hat er ein Problem damit, dass ich für Menschenrechte einstehe — im Besonderen für die Menschenrechte meiner Brüder und Schwestern in Gaza, die in einem Völkermord von den Streitkräften des Nazi-rassistischen Schurkenstaats Israel abgeschlachtet werden.

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Du, da du ein liebenswerter Zeitgenosse bist, hast diesem kleinen Stück Scheiße eine Chance gegeben, seine Position darzulegen oder vielleicht sogar zu modifizieren. Und das hat er gemacht. Er ist ein psychotisches, rassistisches Nazi-Schwein. Ich habe erfahren, dass er Nachrichten auf die Bomben schreibt, bevor die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte sie auf Zivilisten in Gaza abwerfen. Genug gesagt. Ich werde meine Arbeit mit all meinen Brüdern und Schwestern auf der ganzen Welt in der Bewegung weiterführen, um gleiche Menschenrechte für alle Menschen zu fordern — unabhängig von ihrer Religion, Volkszugehörigkeit oder Nationalität.

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Wenn du, mein Freund, dich fragen solltest, ob ich mich mit diesem unausstehlichen kleinen Schwanz unterhalten will, ist die Antwort: Nein, danke, Billy. Das Leben ist zu kurz. Er kann weiter seine winzige Ecke der Hölle bewohnen, ohne den Genuss meiner Liebe und der Wahrheit. PS: Disturbed? [auf deutsch: gestört — Anm.d.A.] Äh, ja! Nur ein bisschen!“ Von David Draiman kam hierauf bislang noch keine Reaktion, doch wer den Musiker kennt, wird mit einer baldigen Antwort von ihm rechnen.

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