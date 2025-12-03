Dass Roger Waters gerne mal mit kruden Äußerungen glänzt und Feingefühl scheinbar ein Fremdwort für ihn ist, ist nichts Neues. Bewiesen hat dies der einstige Pink Floyd-Musiker erneut, als er posthum über Ozzy Osbourne gelästert hat. Laut Rogers sei Ozzy „Hunderte Jahre mit seiner Idiotie und seinem Nonsens überall im Fernsehen“ gewesen. Das musikalische Schaffen des „Prinzen der Dunkelheit“ und von Black Sabbath sei ihm unterdessen schon immer „scheißegal“ gewesen.

Eine Reaktion von Ozzys Sprössling Jack folgte natürlich auf den Fuß. „Hey, Roger Waters. Fick dich. Wie armselig und realitätsfremd du geworden bist. Der einzige Weg, wie du heutzutage Aufmerksamkeit zu bekommen scheinst, ist, indem du Bullshit in der Presse auskotzt. Mein Vater dachte immer, dass du eine Fotze bist — danke, dass du beweist, dass er recht hatte“, schrieb der 39-Jährige in einem nicht mehr existenten Post. Wer dachte, damit sei die Sache abgehakt, liegt falsch – schließlich geht es hier um die Osbournes.

Rache per T-Shirt

Pünktlich zu Ozzys 77. Geburtstag haben seine Angehörigen ein neues T-Shirt herausgebracht. Zu sehen ist Ozzy, der einen Regenbogen auf Pink Floyds THE WALL pinkelt. Dabei wurde auch im Song-Titel herumgepfuscht. Statt „Brick“ (Stein) ist „Prick“ zu lesen, was Stich, Stachel – oder in dem Fall wahrscheinlicher Schwanz oder Arschloch bedeuten kann. Auf der Vorderseite ist zudem eine Art „OZZY RULES“-Stempel quer über den Namen Roger Waters. Die Osbournes scheinen wahrlich (Achtung, Wortspiel!) angepisst zu sein.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Doch auch bei einigen Fans sorgt das Shirt für Unmut. In den Kommentaren ist zu lesen, wie respektlos viele diese Aktion finden – Ozzy gegenüber, da sein Name, Bildnis und Vermächtnis dafür missbraucht werden. Mit Pink Floyd verhält es sich ähnlich, immerhin haben die übrigen Band-Mitglieder nichts mit Waters’ Verhalten und abfälligen Äußerungen zu tun. Sharon und ihren Kindern wird damit ein „kindischer Internet-Streit“ vorgeworfen. Aber es gibt natürlich auch jene, die das T-Shirt feiern und es sicher schon bestellt haben. Da es nur 48 Stunden im offiziellen Shop erhältlich sein soll, ist schließlich Eile geboten.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.