Nach der diesjährigen Europatournee, die im März und April stattfand, verkündete Sully Erna im Mai, dass Godsmack ein Jahr pausieren. Der Frontmann wolle herausfinden, „was als Nächstes für die Band kommt. Im Moment weiß ich es ehrlich gesagt nicht.“ Dem vorausgegangen war der überraschende Ausstieg von Schlagzeuger Shannon Larkin und Gitarrist Tony Rombola kurz vor der Tour. Glücklicherweise konnten Drummer Will Hunt (Evanescence) und Gitarrist Sam Bam Koltun (Dorothy, Faster Pussycat) damals flugs einspringen.

Vom Quartett zum Duo

Während besagter Band-Pause wurde auf den offiziellen Social Media-Kanälen ein Festival-Auftritt nach dem anderen für das kommende angekündigt. Was allerdings nach wie vor in den Sternen steht oder vorerst ein Geheimnis bleibt: Wer tritt die Nachfolge von Larkin und Rombola an? Derzeit stehen Sully Erna und Bassist Robbie Merrill alleine da.

Möglicherweise gibt es erneut nur temporäre Aushilfe für die einzelnen Konzerte. Zumindest mit Will Hunt könnte es diesmal jedoch schwierig werden. Dieser ist von Mitte Juni bis Ende Oktober 2026 mit Evanescence auf Welttournee, wobei sich einige Termine mit denen von Godsmack überschneiden.

Ganz frisch kommt nun die Ankündigung einer „Godsmack World Tour 2026“, die sich bislang auf Europa beschränkt. Neben den bereits bestätigten Festivals haben Erna und Merrill noch vier Headlinershows hinzugefügt. Als Unterstützung sind Thundermother und Nothing More bei ein paar Terminen mit von der Partie. Vielleicht leihen sich Godsmack bei diesen Bands jemanden für vakanten Instrumente aus. Hierzulande lassen sich die US-Rocker nur beim Reload Festival blicken, das vom 13. bis 15. August 2026 stattfindet.

Im offiziellen Statement im April hieß es, dass der Abgang von Shannon Larkin und Tony Rombola zwar „das Ende einer Ära“ sei, jedoch auch neue Türen öffne und Möglichkeiten biete. „Und obgleich wir noch keine dauerhafte Entscheidung darüber getroffen haben, wer Tony und Shannon ersetzen könnte, werden wir diese Reise weiter zusammen unternehmen. Wir freuen uns darauf, euch die Entschlüsse mitzuteilen, wenn wir sie treffen“, schrieben die verblieben beiden Band-Mitglieder.

