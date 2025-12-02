Traurige Nachrichten für Fans von The Crown. Die schwedischen Death-Metaller haben angekündigt, sich nach 35 Jahren aus der Szene zurückzuziehen. Erst 2024 veröffentlichte das Quintett sein zwölftes Studioalbum CROWN OF THORNS. Nun wurde eine Abschiedstournee angekündigt.

35 Jahre Death Metal-Chaos

In ihrem Statement schreiben sie: „Nach 35 Jahren Kreativität und Death Metal-Chaos ist die Zeit gekommen, die Reise von The Crown zu Ende zu bringen. 2026 wird nicht nur unser letztes Jahr für Liveshows, sondern auch das letzte Kapitel der Band. Wir wollen unter unseren eigenen Bedingungen gehen und alles feiern, wofür die Band je gestanden hat: Energie, Leidenschaft und die Liebe zur extremen Musik.

Noch wichtiger ist: Dieser Abschied ist für euch, unsere Fans“, schreibt die Formation. „Eure Hingabe und Loyalität haben diese Band für über drei Jahrzehnte am Leben erhalten. Jedes Konzert 2026 wird unsere Art sein, uns für die Jahre der Unterstützung und die grenzenlose Energie zu bedanken. Und dafür, dass ihr in jeder Ära von The Crown mit uns gestanden habt.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Weiter heißt es: „2026 werden wir weltweit Abschieds-Shows spielen und uns ein letztes Mal mit unseren Fans treffen. Jedes Konzert wird ein Tribut an die Vergangenheit, die Gegenwart und den unaufhaltsamen Geist, der The Crown seit Tag eins befeuert hat. Alles hat seine Zeit, und das hier ist unsere. Danke für 35 Jahre Treue, Chaos und Metal. Lasst uns aus 2026 das große Finale machen, das es verdient hat.“

The Crown werden unter anderem auch noch dieses Jahr Seite an Seite mit The Halo Effect und Dark Tranquillity bei einem Gedenkkonzert für den verstorbenen At The Gates-Frontmann Tomas Lindberg teilnehmen. Lindberg war von 2001 bis 2002 kurzzeitig Vokalist bei The Crown.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.