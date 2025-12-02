Toggle menu

Metal Hammer

 Search

The Crown lösen sich auf

The Crown
Foto: Ida Kucera. All rights reserved.
von
Die schwedische Death Metal-Institution The Crown verabschiedet sich 2026 nach einer letzten Tournee aus dem Business.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Traurige Nachrichten für Fans von The Crown. Die schwedischen Death-Metaller haben angekündigt, sich nach 35 Jahren aus der Szene zurückzuziehen. Erst 2024 veröffentlichte das Quintett sein zwölftes Studioalbum CROWN OF THORNS. Nun wurde eine Abschiedstournee angekündigt.

35 Jahre Death Metal-Chaos

In ihrem Statement schreiben sie: „Nach 35 Jahren Kreativität und Death Metal-Chaos ist die Zeit gekommen, die Reise von The Crown zu Ende zu bringen. 2026 wird nicht nur unser letztes Jahr für Liveshows, sondern auch das letzte Kapitel der Band. Wir wollen unter unseren eigenen Bedingungen gehen und alles feiern, wofür die Band je gestanden hat: Energie, Leidenschaft und die Liebe zur extremen Musik.

Noch wichtiger ist: Dieser Abschied ist für euch, unsere Fans“, schreibt die Formation. Eure Hingabe und Loyalität haben diese Band für über drei Jahrzehnte am Leben erhalten. Jedes Konzert 2026 wird unsere Art sein, uns für die Jahre der Unterstützung und die grenzenlose Energie zu bedanken. Und dafür, dass ihr in jeder Ära von The Crown mit uns gestanden habt.“

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Weiter heißt es: „2026 werden wir weltweit Abschieds-Shows spielen und uns ein letztes Mal mit unseren Fans treffen. Jedes Konzert wird ein Tribut an die Vergangenheit, die Gegenwart und den unaufhaltsamen Geist, der The Crown seit Tag eins befeuert hat. Alles hat seine Zeit, und das hier ist unsere. Danke für 35 Jahre Treue, Chaos und Metal. Lasst uns aus 2026 das große Finale machen, das es verdient hat.“

The Crown werden unter anderem auch noch dieses Jahr Seite an Seite mit The Halo Effect und Dark Tranquillity bei einem Gedenkkonzert für den verstorbenen At The Gates-Frontmann Tomas Lindberg teilnehmen. Lindberg war von 2001 bis 2002 kurzzeitig Vokalist bei The Crown.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Abschied Abschiedstournee At The Gates Dark Tranquillity The Crown The Halo Effect Tomas Lindberg
Megadeth: Abschiedstournee soll Jahre andauern
Megadeth
Megadeth-Chef Dave Mustaine hat über die anstehende Abschiedstournee und den Metallica-Song auf dem kommenden Album gesprochen.
Megadeth haben Mitte August das Ende der Band eingeläutet. Das finale Studioalbum der Thrash-Legenden soll am 23. Januar 2026 erscheinen. Anschließend soll es auf eine ausgedehnte Welttournee gehen. Im Interview mit dem britischen Kerrang!-Magazin verrät Dave Mustaine nun, wie ausgedehnt diese tatsächlich werden wird. Lang lebe Mustaine! „Wir können locker davon ausgehen, dass wir noch drei bis fünf Jahre auf Tournee sein werden“, sagt der Megadeth-Boss. Zu den Beweggründen für eine derart lange Tour äußert sich Mustaine nicht. Entweder will sich die Band nach über vier Dekaden wirklich gebührend von allen Fans auf dem Globus verabschieden, oder der Ruhestand soll…
Weiterlesen
Zur Startseite