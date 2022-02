The Crown: Gründungsmitglied und Bassist verlässt die Band

auch interessant

Via Facebook gaben The Crown den Ausstieg des Bassisten und Gründungsmitglieds Magnus Olsfelt bekannt. 1990 gründete er die Band unter dem Namen Crown Of Thorns mit Johan Lindstrand, Marko Tervonen, Robert Österberg und Janne Saarenpää. Offenbar ist Olsfelts Leidenschaft für die Band erloschen, die derzeit an neuem Material arbeitet.

Empfehlung der Redaktion Dark Tranquillity: ex-Gitarrist Fredrik Johansson gestorben Melodic Death Metal Der ehemalige Dark Tranquillity-Gitarrist Fredrik Johansson ist im Alter von 47 Jahren nach einem langen Kampf gegen Krebs verstorben. In dem Beitrag heißt es: „Es tut uns sehr leid, euch mitteilen zu müssen, dass unser Bassist und eines der Gründungsmitglieder von The Crown, Magnus Olsfelt, beschlossen hat, die Band zu verlassen. Nach 32 Jahren gehen wir getrennte Wege. Wir sind sehr traurig darüber, er hat immer 110% gegeben und tonnenweise unvergessliche Songs geschrieben. Wir werden ihn vermissen.

Olfselts Ausstieg bedeutet ein neues The Crown-Kapitel

Aber dies wird definitiv nicht das Ende von The Crown sein. Dies wird der erste Anreiz sein, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Wir sind extrem entschlossen und haben den festen Willen, unsere Reise fortzusetzen. Wir sind bereits dabei, den Nachfolger von ROYAL DESTROYER zu schreiben, und wir haben das Gefühl, dass wir definitiv neue Death Metal-Magie in petto haben! (…) The Crown never dies!“

ROYAL DESTROYER bei Amazon bestellen