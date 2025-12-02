Die berüchtigte Tierschutzorganisation PETA bittet die Grunge-Rocker von Alice In Chains um einen absurden Gefallen. Die Band soll auf Social Media einen Monat lang ihren Namen zu „Betty In Chains“ ändern, um Aufmerksamkeit auf den leidenden Zirkuselefanten Betty zu lenken.

Betty In Chains

Jerry Cantrell (Gitarre), Sean Kinney (Schlagzeug), Mike Inez (Bass) und William DuVall (Gesang) bekamen einen Brief der Tierschützer. „Wir von PETA melden uns bei euch mit einer wunderbar seltsamen Anfrage. Wären Alice In Chains gewillt, ihren Namen für einen Monat auf Social Media zu ‚Betty In Chains‘ zu ändern? Sie würden damit eine liebe Elefantendame in das Rampenlicht rücken, die ihr Leben wortwörtlich in Ketten verbringt.“

Weiter schreiben PETA: „Kurz gesagt, wir drehen die Lautstärke auf, um eine alte, behinderte Elefantin namens Betty zu retten. Sie wird dazu gezwungen, in ungefähr 300 Zirkussen im Jahr aufzutreten. Betty ist 56 Jahre alt, wurde als Baby aus Thailand geholt und über fünf Jahrzehnte in Zirkussen benutzt. Ein Elefantenexperte, der Betty kürzlich untersucht hat, warnt davor, dass sie einen tödlichen Zusammenbruch erleiden könnte, wenn sie nicht sofort in eine seriöse Schutzanstalt gebracht wird.

Lärm machen

Indem ihr eine Version eures ikonischen Namens zur Verfügung stellt, könntet ihr den Weg zur Freiheit ebnen, ihre Geschichte Millionen Menschen näherzubringen und den Lauf der Geschichte für alle Zirkustiere zu ändern. Werdet ihr uns helfen zu zeigen, dass Betty diesen Kampf nicht alleine kämpft? Lasst uns ein bisschen Lärm machen“, bittet die Tierschutzorganisation.

Alice In Chains haben noch nicht öffentlich auf die Anfrage reagiert.

