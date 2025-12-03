Battle Beast: Zuschauer stirbt bei Konzert in Bratislava

Battle Beast befinden sich derzeit mit Dominum und Majestica auf großer Tournee durch Europa. Leider hat sich beim Konzert am 1. Dezember 2025 in Bratislava eine Tragödie abgespielt. Ein Besucher der Show in der Hauptstadt der Slowakei erlitt während des Auftritts von Frontröhre Noora Louhimo und Co. einen Herzinfarkt. Die Rettungskräfte konnten dem Zuschauer bedauerlicherweise nicht mehr helfen.

Toller Zusammenhalt

„Gestern in Bratislava sahen wir uns gezwungen, unsere Show wegen eines schweren medizinischen Notfalls im Publikum abzubrechen, welcher tragischerweise den Tod der Person zur Folge hatte“, ließen Battle Beast am gestrigen Dienstag, den 2. Dezember 2025 wissen. „Wir wollen der örtlichen Crew sowie dem Konzertveranstalter dafür danken, dass sie auf die Situation mit Professionalität und Umsicht reagiert haben. An alle, die vor Ort waren: Danke für eure Geduld, euren Respekt und euer Verständnis während solch eines schockierenden und schwierigen Augenblicks. Wir spüren ebenfalls die Trauer und die Schwere, die viele von euch fühlen. Unser aufrichtigstes Beileid geht raus an die Familie und Angehörigen der Person, die verstorben ist.“

Darüber hinaus ließen es sich Dominum nicht nehmen, sich hierzu auch zu Wort zu melden: „Bratislava, danke für die fantastische Show, die wir zusammen hatten. Wir haben eure Energie wahrlich gespürt und waren komplett gehypt. Kurz danach — während des Sets von Battle Beast — erlitt eine Personen einen Herzinfarkt. Tragischerweise hat es diese Person nicht geschafft — und unsere Gedanken sind bei der Familie. Das ist eine Situation, in der wir uns nie zuvor befanden. Und wir stellen fest, dass uns die richtigen Worte fehlen. Aber was wir sagen können, ist, wie sehr wir von euch allen bewegt waren.

Aus tiefsten Herzen danke dafür, dass ihr ruhig geblieben seid, so schnell reagiert und ohne lange zu überlegen versucht habt, zu helfen. Wir sind zutiefst dankbar für die Art, wie ihr in so einem schwierigen Moment zusammengehalten habt. Zu sehen, wie sich eine Gemeinschaf so natürlich und so instinktiv umeinander kümmert, hat uns daran erinnert, wie kraftvoll und bedeutend diese Verbindung zwischen uns allen sein kann — und zwar nicht nur während der Musik, sondern darüber hinaus. Danke dafür, dass ihr füreinander da wart. Unser Beileid geht in diesen harten Zeiten hinaus an die Familie.“

Des Weiteren kommentierten Majestica: „Bratislava, wir hatten eine großartige Zeit mit euch. Traurigerweise ist der Abend zu früh zu Ende gegangen Nur ein paar Lieder nach Beginn des Sets von Battle Beast hatte eine Person einen Herzinfarkt und es leider nicht überlebt. Unsere Gedanken sind bei der Familie. Danke dafür, dass ihr so geduldig wart, ruhig geblieben seid, so schnell reagiert und versucht habt zu helfen.“

