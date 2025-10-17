Die Metal-Alben der Woche vom 17.10. mit Biohazard, Sabaton, Battle Beast u.a. 1 von 9 Battle Beast STEELBOUND

2 von 9 Biohazard DIVIDED WE FALL

3 von 9

4 von 9 Evoken MENDACIUM

5 von 9 Grailknights FOREVER

6 von 9 Sabaton LEGENDS

7 von 9 Tombs FERAL DARKNESS

8 von 9 Tribal Gaze INVEIGHING BRILLIANCE

9 von 9 Wretched DECAY

Keine Metaphern, Wortspiele oder Euphemismen, Biohazard sind ordentlich angepisst und reden nicht lange um den heißen Brei herum. (Hier weiterlesen)

LEGENDS ist wieder ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn das Konzept (musikalische Porträts von berühmten Persönlichkeiten) keinen Originalitätspreis verdient. (Hier weiterlesen)

Nach den merklich glatteren NO MORE HOLLYWOOD ENDINGS (2019) und CIRCUS OF DOOM (2022) wirkt es so, als hätte das finnische Biest wieder Blut geleckt und wetze häufiger seine Krallen. (Hier weiterlesen)

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Novemberausgabe.

