Die Metal-Alben der Woche vom 17.10. mit Biohazard, Sabaton, Battle Beast u.a.

2025-10-17-alben
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
von
Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 17.10. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Grailknights und Coroner.
  • Battle Beast STEELBOUND
    1 von 9
    Battle Beast STEELBOUND
  • Biohazard DIVIDED WE FALL
    2 von 9
    Biohazard DIVIDED WE FALL
  • 3 von 9
  • Evoken MENDACIUM
    4 von 9
    Evoken MENDACIUM
  • Grailknights FOREVER
    5 von 9
    Grailknights FOREVER
  • Sabaton LEGENDS
    6 von 9
    Sabaton LEGENDS
  • Tombs FERAL DARKNESS
    7 von 9
    Tombs FERAL DARKNESS
  • Tribal Gaze INVEIGHING BRILLIANCE
    8 von 9
    Tribal Gaze INVEIGHING BRILLIANCE
  • Wretched DECAY
    9 von 9
    Wretched DECAY
Previous Image Next Image

Biohazard

Keine Metaphern, Wortspiele oder Euphemismen, Biohazard sind ordentlich angepisst und reden nicht lange um den heißen Brei herum. (Hier weiterlesen)

Sabaton

LEGENDS ist wieder ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn das Konzept (musikalische Porträts von berühmten Persönlichkeiten) keinen Originalitätspreis verdient. (Hier weiterlesen)

Battle Beast

Nach den merklich glatteren NO MORE HOLLYWOOD ENDINGS (2019) und CIRCUS OF DOOM (2022) wirkt es so, als hätte das finnische Biest wieder Blut geleckt und wetze häufiger seine Krallen. (Hier weiterlesen)

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Novemberausgabe.

