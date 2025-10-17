Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Biohazard DIVIDED WE FALL

Hardcore , BLKIIBLK/Membran (11 Songs / VÖ: 17.10.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Mittlerweile sollte eigentlich jedem bewusst sein, dass Kunst in all ihren Formen von Natur aus politisch ist. Schließlich schrieb Edward Bulwer-Lytton nicht umsonst, dass die Feder mächtiger sei als das Schwert. So weit, so gut. In unserem aktuellen politischen Klima braucht es aber manchmal eher einen Vorschlaghammer als eine Feder. Zum Glück sind Biohazard zur Stelle, denn die New Yorker haben mit DIVIDED WE FALL das passende Werkzeug im Gepäck. Keine Metaphern, Wortspiele oder Euphemismen, Biohazard sind ordentlich angepisst und reden nicht lange um den heißen Brei herum. Mit ‘F**k The System’ legt das Quartett aggressiv los und weckt schnell Erinnerungen an seine Anfänge – kein Wunder, schließlich ist hier Biohazards Originalbesetzung am Werk. Eine derartig überzeugende Einleitung weckt hohe Erwartungen, doch wer Biohazard kennt, weiß, dass die New Yorker noch nie vor einer Herausforderung zurückschreckten. Trotz ihres zunehmenden Alters brüllen Billy Graziadei und Evan Seinfeld mit einer Energie ins Mikro, die manch jüngeren Künstler mühelos in den Schatten stellt. Voller Einsatz und Elan von Anfang bis Ende. DIVIDED WE FALL gelingt, wovon viele Comeback-Platten nur träumen können: Es vereint Nostalgie und Innovation in einem rundum gelungenen Gesamtpaket. Biohazard sind zurück – und hätten sich keinen besseren Zeitpunkt aus­suchen können.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Summer Breeze Open Air: Rückblick und Ausblick 2026
Rund 200.000 Besuche von Metal-Fans aus aller Welt haben beim Summer Breeze Open Air das Festival-Gelände in Dinkelsbühl zum Beben gebracht.
Das Summer Breeze Open Air 2025 ist Geschichte – die Veranstalter blicken auf ein unvergessliches Festival zurück. Bei strahlendem Sonnenschein, tanzendem Staub und einem kurzen, erfrischenden Regenschauer am Freitag verzeichneten die Veranstalter rund 200.000 Besuche von Metal-Fans aus aller Welt auf dem Festival-Gelände in Dinkelsbühl. „Eure Energie, eure Freude und euer Durchhaltevermögen haben das Festivalgelände zum Beben gebracht. Genau diese Stimmung macht euch zu den besten Fans, die man sich wünschen kann“, erklärt Gründer und Geschäftsführer Achim Ostertag. Trotz herausfordernder Vorbereitungswochen, die von Regen geprägt waren, konnte die Summer Breeze-Crew das Festival-Gelände rechtzeitig und mit großem Engagement fertigstellen. Neben einem…
Weiterlesen
Zur Startseite