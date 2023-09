Filth Is Eternal sind eine Hardcore Punk-Band aus Seattle in den USA. Ihr letztes Album LOVE IS A LIE, FILTH IS ETERNAL erschien schon 2021. Jetzt melden sie sich mit ihrer neuen Scheibe FIND OUT zurück. Wer auf der Platte eingängige Melodien oder besonders detailreiche Lieder sucht, wird nicht fündig; FIND OUT hat 14 Tracks, die allesamt bis auf eine Ausnahme unter drei Minuten lang sind. Die Songs sind schnell und energetisch – einfach punkig. Lieder wie ‘Crawlspace’, ‘Half Wrong’, ‘Curious Thing’ und ‘All Mother’ fallen besonders durch ihre schonungslos wilde Attitüde auf. Dagegen wirken ‘Pressure Me’, ‘The Gate’ und ‘Signal Decay’ dank ihrer beinahe melodiösen Natur einprägsamer und vergleichsweise gefälliger. Auf dem Album werden auch einige Sludge-Einflüsse offenbart. ‘Magnetic Point’, ‘Cherish’ und ‘Last Exit’ erinnern an die Musik bekannter Sludge-Gruppierungen wie Melvins oder auch an BLEACH von Nirvana.

In Zusammenarbeit mit dem Produzenten Paul Fig (Slipknot, Alice In Chains) haben Filth Is Eternal ein solides und interessantes Werk erstellt. Trotz widerspenstiger Attitüde und klarer Punk-Genre-Zugehörigkeit klingt die Scheibe sauber und rund produziert, was den Hörspaß deutlich verbessert. Die Platte wird vom doomigen Stoner-Track ‘Loveless’ abgeschlossen, der sich drei Minuten lang mit schleppenden Riffs und ausholenden Screams von Sängerin Lis Di Angelo dem Ende entgegenarbeitet.

