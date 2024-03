Metal im TV: AC/DC – Live At Donington auf 3sat

1991: AC/DC treten als einzige Band zum dritten Mal als Headliner des Monsters Of Rock in Donington an.

auch interessant

Regelmäßig werden im Fernsehen Mitschnitte von Rock- und Metal-Konzerten übertragen. Dieses Mal dürfen sich AC/DC-Fans freuen, denn auf 3sat gibt es morgen (23. März) einen der denkwürdigsten Auftritte der Australier zu sehen.

AC/DC im TV

Der 17. August 1991 ist ein bedeutender Tag in der Karriere von AC/DC: Nicht nur befindet sich die Band auf einer erfolgreichen Welt-Tournee mit ihrem damals aktuellen Album THE RAZORS EDGE (1990), auch spielen Brian Johnson (Gesang) Angus Young (Gitarre), Malcolm Young (Gitarre) Cliff Williams (Bass) und Chris Slade (Schlagzeug) an diesem Tag einen aufsehenerregenden Headlinergig beim legendären Monster of Rock-Festival im britischen Donington vor 72.500 Fans. Regisseur David Mallet hat das Ereignis mit insgesamt 26 Kameras gefilmt. Folgende Songs werden bei dem Konzert zu hören sein:

Song-Liste

Thunderstruck

Shoot To Thrill

Back In Black

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

Hells Bells

High Voltage

Whole Lotta Rosie

You Shook Me All Night Long

T.N.T.

Highway To Hell

For Those About To Rock (We Salute You)

HIGHWAY TO HELL auf Amazon.de bestellen!

Zu sehen ist der Auftritt am 23. März um 3.20 auf 3sat.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.