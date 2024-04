AC/DC trauern um langjährigen Konzertveranstalter

Foto: Getty Images for Power Trip, Kevin Mazur. All rights reserved.

Stevie Young, Brian Johnson, Angus Young und Cliff Williams mit AC/DC live beim Power Trip Festival im Empire Polo Club am 7. Oktober 2023 in Indio, Kalifornien

Derzeit bereiten sich AC/DC sicher schon auf ihre anstehende Europatournee vor. Eine kürzliche Nachricht Nachricht aus Down Under dürfte die Vorfreude darauf zumindest zwischenzeitlich ein wenig geschmälert haben. Denn wie Angus Young und Co. mitteilen, ist ein langjähriger Geschäftspartner der Band verstorben. So hat der Konzertveranstalter Garry Van Egmond das Zeitliche gesegnet. Der Geschäftsmann erlag am vergangenen Samstag (8. April) im Alter von 82 Jahren den Folgen einer Operation.

Tüchtiger Manager

„Wir sind sehr traurig darüber, vom Tod von Garry Van Egmond zu hören“, schreiben AC/DC in den Sozialen Medien. „Er war ein wahrer Gentlemen, ein äußerst respektierter und sehr geschätzter Freund von uns. Es war eine Freude, mit ihm bei den vielen Tourneen zu arbeiten, die wir in Australien und Neuseeland gemacht haben.“ Neben „Atzedatze“ arbeitete der Musikpromoter auch mit Formationen wie Dire Staits zusammen. Van Egmond organisierte deren im Jahr 1986 über die Bühnen gegangene „Brothers In Arms“-Tour und verkaufte allein in Sydney 250.000 Tickets.

Während seiner gesamten Karriere soll der Australier für den Verkauf von 30 Millionen Eintrittskarten verantwortlich gezeichnet haben. Zum Beispiel war Garry 2010 für die „Black Ice“-Tour von AC/DC zuständig. Dabei stellte er mit über 520.000 verkauften Tickets in weniger von drei Stunden einen Rekord in Australien auf und wurde vom Billboard Magazine auf Platz 5 der 25 wichtigsten internationalen Konzertveranstalter aufgenommen. In Bälde spielen die Hard-Rocker wieder in den Stadien von Europa. Zwischen Mai und August spielt das Quintett im Rahmen ihrer „Power Up“-Tour 24 Mal in der Alten Welt — elf Shows davon steigen in Deutschland. Als Support sind The Pretty Reckless mit dabei.

METAL HAMMER präsentiert:

AC/DC + The Pretty Reckless – Tour 2024

17.05. Gelsenkirchen, Veltins Arena

21.05. Gelsenkirchen, Veltins Arena

09.06. München, Olympiastadion

12.06. München, Olympiastadion

16.06. Dresden, Rinne

19.06. Dresden, Rinne (Zusatztermin)

23.06. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

26.06. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

29.06. CH-Zürich, Letzigrund-Stadion

13.07. Hockenheim, Hockenheimring

17.07. Stuttgart, Wasen

27.07. Nürnberg, Zeppelinfeld

31.07. Hannover, Messe

04.08. Hannover, Messe (Zusatztermin)

Karten zur Tournee gibt es unter www.eventim.de

—

