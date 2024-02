METAL HAMMER präsentiert: AC/DC

Foto: Getty Images for Power Trip, Kevin Mazur. All rights reserved.

Brian Johnson, Matt Laug und Angus Young von AC/DC beim Power Trip Festival am 7. Oktober 2023 in Indio, Kalifornien

Nach Wochen voller Spekulationen, Leaks und Gerüchten ist es endlich so weit: AC/DC haben eine Konzertreise für nächstes Jahr angekündigt. Im Rahmen dessen machen die Aussie-Rocker auch mehrfach in Deutschland, Österreich und der Schweiz Station. Auf dem Tourplan stehen München, Gelsenkirchen, Hockenheim, Dresden, Hockenheim, Stuttgart, Nürnberg, Hannover, Wien und Zürich. Sämtliche Live-Termine finden sich weiter unten — beziehungsweise auf www.acdc.com/tour.

Wir wollen von euch wissen: Welche Songs wollt ihr in der Setlist der AC/DC-Tournee 2024 hören? Macht mit bei der Umfrage!

Let There Be Rock

Empfehlung der Redaktion Die METAL HAMMER-Dezemberausgabe 2023: AC/DC, Cobra Spell, Paradise Lost u.a. Heavy Metal Wir salutieren AC/DC zu ihrem 50. Jubiläum mit 50 Ereignissen ihrer Karriere! Dazu eine Diskografieanalyse von Paradise Lost sowie viele weitere aktuelle Themen. Der Ticket-Vorverkauf startet bereits diese Woche — am Freitag, den 16. Februar 2024 um 11 Uhr auf unter anderem eventim.de. Zuletzt hatten AC/DC einen Countdown auf ihrer Website und in den Sozialen Netzwerken, welcher am heutigen Montag, den 12. Februar um 9 Uhr abgelaufen ist. Zwischenzeitlich gab es mal Gerüchte, dass die Ankündigung der Konzertreise schon im Dezember erfolgen soll. Dann waren ein paar angebliche Live-Termine durchgesickert. Zuvor hatte München Oberbürgermeister Dieter Reiter in einer anfangs recht albernen Kurzreportage sein im Stadtrat getätigtes Leak bezüglich eines Gastspiels von AC/DC in München bestätigt.

Gegenüber BR-Reporter Matthias Flasskamp gab der OB an: „Es kann sein, dass ich was verraten habe“, gesteht Reiter daraufhin. „Ich wusste gar nicht, dass es so geheim ist. Aber es war einfach eine Antwort auf eine Frage, die sich im Stadtrat gestellt hat — nämlich, warum ein Auftaktkonzert des Fan-Fests der Euro 2024 nicht im Olympiastadion stattfindet. Und ich wusste, warum es nicht im Olympiastadion stattfindet: Weil da AC/DC spielen. Und soweit habe ich das ganz frei und offen gesagt. Ich denke auch, das ist kein Geheimnis. Und ich denke auch, AC/DC werden da das Olympiastadion füllen.“

AC/DC werden bei den anstehenden Konzerten übrigens in folgender Besetzung auftreten: Am Mikro steht natürlich Brian Johnson. Angus und Stevie Young bilden die Gitarrenfraktion. Am Schlagzeug wird nicht Phil Rudd sitzen, sondern Matt Laug (Alanis Morissette, Alice Cooper, Slash’s Snakespit, Vasco Rossi), der bereits im Oktober 2023 beim Power Trip Festival in Kalifornien ausgeholfen hat. Darüber hinaus wird Bassist Cliff Williams wie vermutet nicht mit von der Partie sein — an seiner statt bedient Chris Chaney (Jane’s Addiction, Alanis Morissette, Taylor Hawkins & The Coattail Riders) den Tieftöner.

AC/DC Europatournee 2024

17.05. Gelsenkirchen, Veltins Arena

21.05. Gelsenkirchen, Veltins Arena

09.06. München, Olympiastadion

12.06. München, Olympiastadion

16.06. Dresden, Rinne

23.06. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

26.06. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

29.06. CH-Zürich, Letzigrund-Stadion

13.07. Hockenheim, Hockenheimring

17.07. Stuttgart, Wasen

27.07. Nürnberg, Zeppelinfeld

31.07. Hannover, Messe

Karten zur Tournee gibt es ab 16.02.2024 unter www.metal-hammer.de/tickets.

