Was hast du uns gebracht, 2020? Jede Menge nachhallende Alben. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Song-Titel von Kiss nach.

Die besten Alben 2020: Benediction SCRIPTURES Benighted OBSCENE REPRESSED Stillbirth REVIVE THE THRONE Within The Ruins BLACK HEART Skeletal Remains THE ENTOMBMENT OF CHAOS Nasty MENACE Disavowed REVOCATION OF THE FALLEN Hatebreed WEIGHT OF THE FALSE SELF Lik MISANTHROPIC BREED Cytotoxin NUKLEARTH Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2021 am Kiosk oder indem ihr das Heft per Mail bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!