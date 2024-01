AC/DC-Gerücht: Cliff Williams setzt anstehende Tour aus

Die Gerüchteküche um AC/DC brodelt bereits seit Monaten heftig auf. Nachdem zuletzt einige angebliche Tourtermine für 2024 die Runde machten, sind nun zwei weitere unbestätigte Meldungen aufgetaucht. Erstens will der Comedian Dean Delray aus verlässlicher Quelle in Erfahrung gebracht haben, dass Bassist Cliff Williams bei der anstehenden Konzertreise in diesem Jahr nicht mit von der Partie sein wird.

Keine Überraschung

„Okay, letzte Nacht habe ich von einer sehr verlässlichen Quelle gehört, dass AC/DC dieses Jahr mit einem neuen Bassisten auf Tour gehen werden“, lässt Delray die vermeintlich Bombe platzen — wobei ja offiziell immer noch keine Gastspielreise vermeldet wurde. „Ich werde nicht verraten, wer es ist. Das werde ich AC/DC verkünden lassen. Doch ich werde folgende sagen: Vor drei Jahren war Cliff Williams bei mir im Podcast zu Gast. Und er hat unverblümt gesagt, dass er nicht wieder auf Tour gehen wird. Ich war überrascht, dass die Fans das anscheinend nicht mitbekommen haben.“ Williams hatte am Ende der Konzertreise 2015 und 2016 zu ROCK OR BUST bekannt gegeben, dass er sich zur Ruhe setzt.

Zweitens kommt aus Übersee weiteres Hörensagen. So will der Journalist Lauro Jardim von der brasilianischen Tageszeitung O Globo darüber in Kenntnis gesetzt worden sein, dass AC/DC dieses Jahr vier Live-Shows in seinem Land ausrichten werden. Laut seiner Nachricht sollen die Konzerte im September stattfinden. Zwei Stelldicheins steigen demnach angeblich im Estádio do Morumbi in der Metropole São Paulo. Die beiden weiteren Gastspiele sollen dann bei der diesjährigen Ausgabe des Rock In Rio-Festivals in Rio De Janeiro über die Bühne gehen. Wie viel an diesen zwei neuen sowie den vorherigen Gerüchten wirklich dran ist, bleibt weiter abzuwarten.

