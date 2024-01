AC/DC: Sind das die Tourdaten für 2024?

Foto: Getty Images for Power Trip, Kevin Mazur. All rights reserved.

Brian Johnson, Matt Laug und Angus Young von AC/DC beim Power Trip Festival am 7. Oktober 2023 in Indio, Kalifornien

Ende 2023 brodelte die Gerüchteküche um eine Tour von AC/DC heftig — von offizieller Seite gibt es hierzu aber bislang weder Dementis noch Bestätigungen. Nun berichten oe24.at sowie die Westfälischen Nachrichten von geleakten Live-Terminen. Beide Medien haben einen Screenshot mit Konzertdaten veröffentlicht, die ein gewisser Marco Meierhöfer auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht haben soll.

Dort findet sich ein entsprechender Post allerdings nicht mehr. Wenn die kolportierten Termine stimmen, würden AC/DC in diesem Jahr elf Mal in Deutschland, zwei Mal in Österreich sowie ein Mal in der Slowakei auftreten. Die Stationen im Mai, Juni, Juli und August wären Gelsenkirchen, München, Wien, Hockenheim, Stuttgart, Bratislava, Nürnberg und Hannover.

Die angeblichen Tourdaten von AC/DC:

17.05. Gelsenkirchen, Veltins-Arena

21.05. Gelsenkirchen, Veltins-Arena

09.06. München, Olympiastadion

12.06. München, Olympiastadion

23.06. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

26.06. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

13.07. Hockenheim, Hockenheimring

17.07. Stuttgart, Cannstatter Wasen

21.07. SK-Bratislava

27.07. Nürnberg, Zeppelinfeld

31.07. Hannover, Messegelände

04.08. Hannover, Messegelände

Im November 2023 hatte bereits Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ein Konzert am 12. Juni bestätigt, wobei das Quintett am 14. Juni noch einmal im Olympiastadion spielen soll. „Es kann sein, dass ich was verraten habe“, sagte Reiter über seinen Leak in einer Stadtratssitzung. „Ich wusste gar nicht, dass es so geheim ist. Aber es war einfach eine Antwort auf eine Frage, die sich im Stadtrat gestellt hat — nämlich, warum ein Auftaktkonzert des Fan-Fests der Euro 2024 nicht im Olympiastadion stattfindet. Und ich wusste, warum es nicht im Olympiastadion stattfindet: Weil da AC/DC spielen.

Und soweit habe ich das ganz frei und offen gesagt. Ich denke auch, das ist kein Geheimnis. Und ich denke auch, AC/DC werden da das Olympiastadion füllen.“ Darüber hinaus gibt es Spekulationen über weitere Gastspiele in anderen Orten. Dublin steht offenbar ebenfalls auf dem Tourplan.

