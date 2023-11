AC/DC: Weiteres Konzert in Dublin angeblich fix

Foto: Getty Images for Power Trip, Kevin Mazur. All rights reserved.

Brian Johnson, Matt Laug und Angus Young von AC/DC beim Power Trip Festival am 7. Oktober 2023 in Indio, Kalifornien

auch interessant

Wie die Westfälischen Nachrichten berichten, gibt es weitere Hinweise darauf, dass AC/DC 2024 auf Tour gehen. So werden die Aussie-Rocker nächstes Jahr angeblich auch in Dublin auftreten. Zuletzt gab es Gerüchte über eine beziehungsweise zwei Liveshows in München, die Oberbürgermeister Dieter Reiter mittlerweile gegenüber dem Bayerischen Rundfunk bestätigt hat (metal-hammer.de berichtete).

Die Anzeichen verdichten sich

Die Kunde vom Gastspiel in der irischen Hauptstadt stammt von der australischen Botschaft in Irland, die hierzu einen Post auf X (ehemals Twitter) abgesetzt hat. Demnach werden AC/DC im Croke Park, dem größten Stadion von Irland mit einem Fassungsvermögen von rund 82.000 Zuschauern (bei Sportveranstaltungen), auf der Bühne stehen. Die australische Botschaft hat jedenfalls ein kurzes Video davon gepostet, wie Grundschüler den 1990er-Hit ‘Thunderstruck’ aufführen. Dazu heißt es: „AC/DC haben im Croke Park 2024 große Schuhe zu füllen nach diesem Auftritt der Grundschüler. Die Mega-Band aus Australien kommt im Rahmen ihrer Tour zum 50. Jubiläum nach Irland.“

Eine offizielle Ankündigung von Seiten AC/DCs oder eines Konzertveranstalters steht derzeit noch aus. Münchens OB Reiter sagte beim BR bezüglich seines Leaks: „Es kann sein, dass ich was verraten habe. Ich wusste gar nicht, dass es so geheim ist. Aber es war einfach eine Antwort auf eine Frage, die sich im Stadtrat gestellt hat — nämlich, warum ein Auftaktkonzert des Fan-Fests der Euro 2024 nicht im Olympiastadion stattfindet. Und ich wusste, warum es nicht im Olympiastadion stattfindet: Weil da AC/DC spielen. Und soweit habe ich das ganz frei und offen gesagt. Ich denke auch, das ist kein Geheimnis. Und ich denke auch, AC/DC werden da das Olympiastadion füllen.“ Gerüchten zufolge sollen AC/DC nicht nur am 12. Juni, sondern auch am 14. Juni in München rocken.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

🛒 ATZEDATZE-SHIRT JETZT BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.