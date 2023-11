AC/DC: Münchens OB bestätigt Show am 12. Juni 2024

Nachdem Berichte über ein Konzert von AC/DC nächstes Jahr in München kursierten, hat nun Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter die Show bestätigt. Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk verbriefte der Politiker, dass die Aussie-Rocker am 12. Juni 2024 in der „Weltstadt mit Herz“ auftreten werden und deshalb Ed Sheeran bei seinem Eröffnungskonzert für die Fußball-Europameisterschaft auf die Theresienwiese ausweichen muss.

War das geheim?

In einer anfangs recht albernen Kurzreportage macht sich BR-Journalist Matthias Flasskamp zunächst auf herauszufinden, was an dem Gerücht um das AC/DC-Gastspiel dran ist. Erst fährt der Reporter durch die bayerische Landeshauptstadt, rüttelt unangemeldet an verschlossenen Türen im Olympiapark, macht Anrufe und schreibt E-Mails. Dann endlich betreibt der Gute „Brachialrecherche“, wie er es selbst ausdrückt, und „platzt einfach mal beim OB rein“ in dessen Büro.

Dort fragt Flasskamp dann OB Reiter, ob ihm als Rock-Fan und „selbst praktizierenden Gitarristen“ da ein Leak passiert sei. „Es kann sein, dass ich was verraten habe“, gesteht Reiter daraufhin. „Ich wusste gar nicht, dass es so geheim ist. Aber es war einfach eine Antwort auf eine Frage, die sich im Stadtrat gestellt hat — nämlich, warum ein Auftaktkonzert des Fan-Fests der Euro 2024 nicht im Olympiastadion stattfindet. Und ich wusste, warum es nicht im Olympiastadion stattfindet: Weil da AC/DC spielen. Und soweit habe ich das ganz frei und offen gesagt. Ich denke auch, das ist kein Geheimnis. Und ich denke auch, AC/DC werden da das Olympiastadion füllen.“

